TECNOLOGIA Scarlett Johansson diz que Sam Altman, da Open AI, daria um bom vilão da Marvel Interprete da Viúva Negra, Scarlett Johansson, comenta episódio em que sua voz teria servido de inspiração para a usada no CharGPT Sky

Scarlett Johansson parece ter tido uma pequena vingança contra Sam Altman, o CEO da OpenAI, que queria a voz da atriz para o ChatGPT Sky. Em entrevista ao New York Times, a atriz afirmou que o executivo poderia ser um vilão da Marvel, "talvez com um braço robótico".

Em maio deste ano, a atriz se viu obrigada a vir a público depois que usuários afirmaram nas redes sociais que a voz da tecnologia da OpenAI parecia a sua. Johansson então declarou que Altman a havia contactado, em setembro de 2023, para fornecer a voz para o Sky.

A ideia era reproduzir a ficção, em uma espécie de homenagem ao papel da atriz no filme "Ela", de Spike Jonze. Johansson, no entanto, recusou alegando "razões pessoais".

Em maio, quando a empresa lançou o Sky, Altman compartilhou um tweet que simplesmente dizia "her" ("ela"). A atriz criticou a OpenAI, afirmando ter ficado "muito irritada" depois que a empresa aparentemente imitou sua voz para o ChatGPT Sky.

Joaquin Phoenix em cena do filme "Her": voz de Scarlet Johansson 'inspirou Open AI (Foto: Divulgação)

Scarlett Johansson: "Não gosto de sair falando por aí"

Interpelada pelos advogados de Johansson, a OpenAI removeu a voz do Sky, mas afirmou que "a voz não é uma imitação de Scarlett Johansson, mas pertence a uma atriz profissional diferente usando sua própria voz natural".

Altman posteriormente disse que a atriz que dublou o Sky foi contratada antes de ele abordar Johansson para ser uma voz adicional, mas pediu desculpas a Johansson e disse que pausaram o Sky "em respeito a" ela.

Na entrevista ao New York Times, Johansson disse ter sentido que dar sua voz ao ChatGPT Sky ia contra os seus "valores fundamentais".

"Não gosto de sair falando por aí. Ele veio até mim com isso e eu não contei para ninguém além do meu marido... Também senti que para meus filhos seria estranho", afirmou a atriz na entrevista, na qual também descreveu a tecnologia de deepfake como "um buraco escuro do qual você nunca consegue sair":

"Acho que as tecnologias se movem mais rápido do que nossos frágeis egos humanos conseguem processar, e você vê os efeitos por toda parte, especialmente entre os jovens. Essa tecnologia está vindo como uma onda de mil pés", disse a atriz.

