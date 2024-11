A- A+

séries Minissérie "Senna", da Netflix, terá sessões em cinema drive-in no Autódromo de Interlagos Atração contará com telão de 17 metros e público poderá percorrer trecho da pista

Os dois primeiros episódios da minissérie “Senna”, da Netflix, serão exibidos ao público em um cinema drive-in montado no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo.

Com quatro sessões programadas para o próximo final de semana (30/11 e 01/12), o ‘Drive In-terlagos’ terá um telão de 17 metros de largura para mostrar a produção, que explora a trajetória de Ayrton Senna, interpretado por Gabriel Leone.

A ação ocorrerá após o lançamento da série no serviço de streaming, marcada para sexta-feira (29).

O público deverá ir de carro, já que a experiência imersiva também oferecerá a chance de percorrer parte do autódromo que marcou a história do piloto, incluindo a famosa curva ‘S do Senna’, até estacionar no drive-in.

Antes de cada exibição, a plateia também assistirá à Orquestra de Heliópolis, que vai tocar ao vivo o “Tema da Vitória” – canção que se tornou símbolo das vitórias de Senna.

Os ingressos custam R$ 100, com limite de duas pessoas por carro. Segundo a organização, toda a arrecadação será revertida ao Instituto Ayrton Senna, ONG gerida pela família do piloto que mantém seu legado social vivo, atuando na educação brasileira.

Além da mostra dos primeiros episódios da série, a parceria entre Guaraná Antarctica e Netflix também caminhou para um filme publicitário.

Nele, é apresentado um conhecido áudio de Senna, feito durante um treino no Autódromo de Interlagos, em 1994 – ano da morte do piloto.

Regravado por Gabriel Leone, o comercial mostra imagens de diferentes gerações percorrendo o circuito, reforçando a ligação entre o piloto e os brasileiros.

Cada sessão terá seu áudio transmitido pelo sistema de som do veículo – seja AM, FM ou conexão via Bluetooth. Os automóveis serão liberados apenas ao final do segundo episódio.

Serão dois horários por dia no ‘Drive In-terlagos’, cada um com quase 4 horas de duração. No sábado (30), é possível assistir a série às 19h20 ou às 22h30, enquanto, no domingo, às 18h20 ou às 21h30. Os ingressos estão à venda no Sympla.

Veja também

streaming Série "Cem anos de solidão" terá première em Havana