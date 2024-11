"Senna" e "Duna: a profecia": confira as estreias de séries no streaming em novembro de 2024

A- A+

"Senna", uma das produções mais aguardadas da Netflix Brasil para 2024 finalmente chega ao catálogo em 29 de novembro. No papel do piloto, o ator Gabriel Leone, dirigido por Vicente Amorim e acompanhado de grande elenco: Pâmela Tomé como Xuxa; Julia Foti como Adriane Galisteu; Gabriel Louchard como Galvão Bueno e outros. A minissérie sai meses depois de a morte do piloto completar 30 anos.

No dia 17, a HBO e a Max expandem o universo Duna com "Duna: a profecia". Os eventos da série acontecem cerca de dez mil anos do que é mostrado nos filmes de Denis Villeneuve. Emily Watson vai interpretar Valya Harkonnen e Olivia Williams, Tula Harkonnen, as irmãs que estabelecem a seita Bene Gesserit.

Confira outras estreias de novembro de 2024.



Dia 1

Maníaco do Parque: A História Não Contada (Prime video)

Dia 4

Andando nas nuvens (Globoplay)

Dia 6

Me conte mentiras, 2ª temporada (Disney+)

Dia 7

Outer banks, 4ª temporada parte 2 (Netflix)

Luva de Pedreiro – O Rei da Jogada (Max)

Citadel: Honey Bunny (Prime video)

Elas Nasceram para Brilhar (Netflix)

Contagem Regressiva: Jake Paul vs. Mike Tyson (Netflix)

Craque da voz (Globoplay e Sportv)

Dia 8

Banco Central sob Ataque (Netflix)

Mr. Plankton (Netflix)

O Ringue (Netflix)

Investigação Alienígena (Netflix)

Dia 12

Nova cena (Netflix)

Dia 13

Mal de família (Apple TV+)

SPRINT 2 [temporada (Netflix)

Dia 14

Detetive Alex Cross (Prime video)

Dia 15

Silo, 2ª temporada (Apple TV+)

Dia 17

Duna: a profecia (Max)

Landman (Paramount+)

Dia 20

Ritmo + Flow, 2ª temporada (Netflix)

Adoração (Netflix)

Dia 21

Segundas Intenções (Prime video)

Dia 22

Sutura (Prime video)

Amor da Minha Vida (Disney+)

Dia 23

Outlander, 7 temporada (Disney+)

Dia 27

Chef's Table, 7ª temporada (Netflix)

Dia 28

Irracional (Netflix)

Dia 29

Senna (Netflix)

900 Dias Sem Anabel (Netflix)

Voo Criminoso (Netflix)

