"Todo Tempo Que Temos": romance com Andrew Garfield e Florence Pugh estreia nesta quinta (31)

Um drama estrelado por Andrew Garfield e Florence Pugh certamente geraria uma grande expectativa do público, antes mesmo do seu lançamento. A espera pelo longa-metragem acabou. "Todo Tempo Que Temos" estreia nesta quinta-feira (31) nos cinemas brasileiros, colocando o carisma dos atores à prova.



O filme atravessa a história de Almut (Florence Pugh), uma chef de cozinha e Tobias (Andrew Garfield), um homem recém-divorciado, ao longo dos anos, de forma não linear. Acompanhamos eles desde um inusitado encontro, proporcionado por um acidente, até o momento que a personagem de Pugh é diagnosticada com estágio três de câncer de ovário.



"Todo Tempo Que Temos" intercala a narrativa entre o presente e o passado de seus personagens como uma forma de dialogar com as diferentes fases do relacionamento do casal. O filme traz vivências e vislumbres dos protagonistas propondo uma reflexão sobre a preciosidade do tempo.



O longa alterna de uma notícia inesperada para outra. Se temos a confirmação da doença terminal de Almut, no presente, em contrapartida, surge a sua gravidez não programada, no passado.



A ideia é provocar um sentimento ambíguo no espectador, à medida em que ele vai se apegando à história vivenciada pelos protagonistas. Esse recurso de edição não é uma novidade em romances dramáticos, podemos observar essa alternância em obras como "Diário de uma Paixão" (2004) e "2046 - Os Segredos do Amor’’ (2004).





Coincidências

Andrew Garfield e Florence Pugh exalaram química em "Todo Tempo Que Temos" e durante as entrevistas de lançamento do filme. No entanto, essa é a primeira vez que os atores trabalham juntos.

Apesar disso, os dois têm suas carreiras entrelaçadas por serem intérpretes de personagens da Marvel. Garfield foi o Peter Parker/Homem-Aranha, sucessor de Tobey Maguire nos cinemas, enquanto Pugh encenou Yelena Belova, a irmã de criação da Viúva Negra (Scarlett Johansson).



Além disso, os atores viveram suas infâncias no Reino Unido, sendo Pugh uma atriz britânica, nascida em Oxônia, e Garfield, um anglo-americano que se mudou para a cidade de Epsom. Outro curiosidade entre os dois é o fato deles terem sido indicados ao Oscar. No caso de Andrew, foram duas indicações de Melhor Ator ("Até o Último Homem" e "Tick, Tick... Boom!", enquanto Florence foi indicada a Melhor Atriz Coadjuvante por "Adoráveis Mulheres" (2019).



Previsível

"Todo Tempo Que Temos" é dirigido por John Crowley ("Brooklyn") com o roteiro assinado por Nick Payne ("A Última Carta de Amor"). Mesmo este mais acostumado com narrativas não lineares, o longa-metragem tende a cair nos clichês do gênero. As reviravoltas não são inesperadas, por mais que desejem ser aleatórias dentro da ficção. Ainda sim, Crowley sabe usar as valências de sua obra.



Ele explora, com razão, a boa química entre Andrew Garfield e Florence Pugh, desde o romance até as cenas de humor de "Todo Tempo Que Temos". O carisma dos atores consegue cativar o público, impedindo um suposto desinteresse com a história, que ganha força através das boas performances de seus protagonistas.

A atriz britânica, de 28 anos, é conhecida por protagonizar pares românticos no cinema, chegando a atuar ao lado de Harry Styles, Cillian Murphy, Timothée Chalamet e Jack Reynor. Contudo, a sua parceria com Andrew Garfield parece ter vingado para além das telonas, pois Florence Pugh descreveu "Todo Tempo Que Temos" como um dos destaques de sua carreira.

