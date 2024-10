A- A+

O Halloween é uma época ideal para maratonar filmes de terror que marcaram gerações. De zumbis e exorcismos a bruxas e psicopatas, os clássicos do cinema oferecem experiências de suspense, medo e, por vezes, toques de humor. Abaixo, veja uma seleção de oito filmes clássicos para assistir e entrar no clima sombrio da data.

Filmes como “O Iluminado” e “Halloween – A Noite do Terror” definiram novos padrões para o terror psicológico e o gênero slasher, proporcionando ao público uma experiência de medo sem precedentes. Para fãs de longa data ou novos espectadores, relembrar esses clássicos é reviver experiências cinematográficas únicas que transcendem gerações. Confira a seleção:

1. O Iluminado (1980)

Baseado no romance homônimo de Stephen King e dirigido por Stanley Kubrick, O Iluminado é um thriller psicológico que explora o terror psicológico e a degradação da mente humana. A história segue Jack Torrance, um escritor em busca de inspiração que aceita o trabalho de zelador em um hotel isolado nas montanhas, durante o inverno. Com sua família, ele se muda para o Hotel Overlook, mas logo o local, marcado por eventos sobrenaturais e um passado sombrio, começa a influenciar a mente de Jack. Ele gradualmente sucumbe a uma fúria insana, ameaçando a vida de sua esposa e filho.

O filme é famoso por sua atmosfera perturbadora e pela atuação marcante de Jack Nicholson, especialmente na cena icônica do “Here’s Johnny!”. A direção de Kubrick, com longos corredores e ângulos assustadores, transforma o hotel em um personagem por si só, criando uma experiência de suspense crescente. O Iluminado permanece um dos grandes filmes do gênero, mexendo com o medo e a vulnerabilidade humana diante de forças sobrenaturais.





2. Halloween – A Noite do Terror (1978)

Dirigido por John Carpenter, Halloween é um marco do gênero slasher, que apresenta o assassino Michael Myers, uma figura icônica que define o horror cinematográfico. A trama começa quando Myers, após passar anos em um hospital psiquiátrico, escapa e retorna à sua cidade natal para perseguir adolescentes, criando uma onda de terror em uma noite de Halloween. Sua máscara sem expressão e seu silêncio perturbador transformam-no em uma presença ameaçadora.

Carpenter utiliza uma trilha sonora minimalista e efeitos de som para intensificar o clima de tensão, e o filme apresenta o arquétipo da "final girl", popularizando elementos que se tornariam padrão em filmes de terror. Halloween é essencial para quem quer conhecer o gênero e entender as raízes do terror moderno.

3. A Noite dos Mortos-Vivos (1968)

A Noite dos Mortos-Vivos, de George A. Romero, é um clássico absoluto, reconhecido como o filme que estabeleceu as bases para o gênero de zumbis. A trama acompanha um grupo de pessoas que, ao buscar refúgio em uma casa de campo, se veem cercadas por mortos-vivos, transformando uma noite de medo em um teste de sobrevivência e desespero. A partir daí, o filme reflete sobre a fragilidade humana e as falhas da sociedade em meio ao caos.

Romero também introduz uma forte crítica social ao abordar temas como racismo, violência e colapso moral, marcando A Noite dos Mortos-Vivos como um filme além do gênero terror. A produção em preto e branco e o baixo orçamento adicionam um toque de autenticidade e suspense, fazendo do filme uma experiência única.

4. O Massacre da Serra Elétrica (1974)

Este clássico de Tobe Hooper é uma experiência aterrorizante que transcende o gore para explorar o medo do desconhecido. O filme narra a jornada de um grupo de amigos que se depara com uma família canibal em uma região rural do Texas. Leatherface, o vilão mascarado e com uma serra elétrica, rapidamente se torna uma figura aterrorizante no cinema, causando uma violência desenfreada e impactante.

Com um tom quase documental, O Massacre da Serra Elétrica desafia os espectadores a lidar com o desconforto e o choque, sendo um dos filmes mais intensos e influentes do gênero. Mesmo após décadas, sua atmosfera opressiva e sombria ainda assombra e é reverenciada pelos fãs do terror.

5. Abracadabra (1993)

Nesta comédia de Halloween, Max Dennison, recém-chegado a Salem, Massachusetts, acidentalmente ressuscita três bruxas malignas, as Irmãs Sanderson, que se alimentam da juventude das crianças para ganhar a imortalidade. Com a ajuda de sua irmã, uma amiga e um gato falante, Max precisa impedir que as bruxas conquistem o poder total até o amanhecer.

Dirigido por Kenny Ortega, Abracadabra combina o terror leve com humor e fantasia, sendo uma excelente escolha para quem busca diversão em família. O trio de bruxas, interpretado por Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy, é inesquecível, e o filme se tornou um clássico para as festividades de Halloween.

6. As Bruxas de Eastwick (1987)

As Bruxas de Eastwick, dirigido por George Miller, mescla o humor e o sobrenatural para contar a história de três mulheres que, insatisfeitas com suas vidas, encontram um homem misterioso que começa a realizar seus desejos. Interpretado por Jack Nicholson, o personagem Daryl Van Horne desperta a bruxaria latente nas amigas, mas logo as manipulações e rivalidades vêm à tona.

O elenco de peso, com Cher, Susan Sarandon e Michelle Pfeiffer, dá um charme especial ao filme, que traz uma abordagem mais cômica e crítica da figura das bruxas. Com uma narrativa inteligente e cheia de reviravoltas, o longa traz um olhar fresco e inusitado sobre os arquétipos do feminino e do místico.

7. Jovens Bruxas (1996)

Jovens Bruxas se tornou um fenômeno dos anos 90 ao misturar o universo adolescente com o sobrenatural. A trama acompanha um grupo de estudantes que descobre a bruxaria e a usa para resolver problemas pessoais, mas rapidamente se vê diante das consequências de seus atos. O filme explora temas de amizade, identidade e responsabilidade, mantendo o equilíbrio entre o místico e os dilemas típicos da juventude.

Com um elenco carismático e uma estética que marcou época, o filme é lembrado tanto por sua narrativa envolvente quanto pelo impacto cultural, popularizando a figura da “bruxa moderna”. É uma escolha imperdível para quem busca uma história de mistério e magia.

8. O Exorcista (1973)

Considerado um dos filmes mais assustadores de todos os tempos, O Exorcista acompanha a luta de uma mãe para salvar sua filha, que apresenta um comportamento inexplicável e aterrorizante. Ao recorrer a um padre para realizar um exorcismo, ela enfrenta forças sobrenaturais que desafiam a razão. O filme, dirigido por William Friedkin, é um marco do horror, com cenas icônicas e uma atuação impressionante de Linda Blair como a jovem possuída.

O Exorcista aborda temas profundos de fé e espiritualidade, questionando os limites entre o bem e o mal. Seus efeitos especiais e maquiagem revolucionários intensificam a atmosfera de terror, fazendo do filme um verdadeiro ícone do gênero que ainda hoje provoca calafrios.

