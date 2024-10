Halloween ou Saci? 31 de outubro promove o resgate das tradições folclóricas brasileiras; entenda

A- A+

Personagem das lendas, o Saci é marcado pelo gorro vermelho e por pregar peças, praticando as famosas travessuras, que o fazem ser conhecido como um garoto levado. Ele faz parte da cultura brasileira e teve o dia 31 de outubro instituído por lei como o Dia do Saci, um contraponto ao Halloween, celebrado no mesmo dia.

O Dia do Saci chegou a ser oficializado em leis estaduais, como em São Paulo. Hoje, cidades como Vitória (ES), Fortaleza (CE), Ribeirão Preto (SP) e Uberaba (MG) festejam oficialmente a data. Dois projetos da Câmara dos Deputados chegaram a ser apresentados em 2003, sugerindo a oficialização do dia 31 de outubro como o Dia do Saci em todo o Brasil.

Mas somente em 2013, o deputado federal Chico Alencar (PSOL) e a vereadora Ângela Guadagnin (PT), de São José dos Campos, elaboraram, por meio da Comissão de Educação e Cultura, o Projeto de Lei Federal n.º 2.479 para oficializar o Dia do Saci em âmbito nacional. No estado de São Paulo, a data já era celebrada desde 2004, quando foi estabelecida pela lei estadual n.º 11.669. A data foi com o intuito de resgatar e valorizar o folclore no Brasil, promover a cultura nacional e as tradições brasileiras.

Estudiosos de lendas e tradições orais do país — incluem-se aí os "saciólogos", pesquisadores dedicados à história do Saci — defendem que a "invasão cultural do Halloween no Brasil" deve ser combatida com uma exaltação a essa figura genuninamente brasileira. Conhecido por assoviar pelas matas, o Saci é famoso por realizar brincadeiras e travessuras por onde passa.

O dia 31 de outubro também é celebrado o Halloween em países como Estados Unidos, Irlanda e outros. A festividade é marcada pelas clássicas decorações de abóboras, pratos típicos e pelo famoso “doces ou travessuras,” quando as crianças percorrem a vizinhança pedindo guloseimas de porta em porta. O Halloween nasceu no Reino Unido e seu nome deriva de "All Hallows Eve". O termo designava, até o século 16, a noite anterior ao Dia de Todos os Santos, celebrado em 1º de novembro.

