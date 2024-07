A- A+

CELEBRIDADES Sheila Mello surpreende web com foto da filha; veja semelhança Dançarina chama atenção de seguidores depois de expor imagem rara com a adolescente Brenda, fruto de seu antigo casamento com o nadador Xuxa

Sheila Mello não nega que a filha — a pequena Brenda, de 11 anos — foi feita à imagem e semelhança da própria aparência. Após surpreender a web, na última segunda-feira (1º), com uma foto rara ao lado da adolescente, fruto de seu antigo relacionamento com o nadador Fernando Scherer, conhecido pelo apelido Xuxa.



A dançarina de 45 anos achou graça da enxurrada de comentários sobre a semelhança entre ambas. "Uau, como são idênticas", escreveu um internauta, por meio do Instagram. "Parece, né?", brincou ela, em resposta.

"Parece mais a Sheila do que a própria Sheila", gracejou outra seguidora da dançarina do grupo É o Tchan. "Ela é uma mini Sheila", escreveu mais uma pessoa, ao citar a aparência de Brenda. "Gente! É a cara da Sheila", espantou-se mais um usuário do Instagram.



A bailarina respondeu todos os comentários, reconhecendo que as duas são realmente idênticas.

Na publicação em questão, Sheila afirmou que tem dificuldade em ficar longe da filha, que está passando férias distante da mãe. "Apenas o primeiro dia e já estou morrendo de saudade da minha gatinha! Como tá o coração das mamães que os filhos viajam sem elas nas férias?", questionou a dançarina.

Sheila já disse que um de seus maiores sonhos sempre foi a maternidade. "Sempre quis ser mãe. Quando dá uma loucurinha na Brenda, esfrego as matérias antigas em revistas e falo: 'Olha aqui, Brenda, meu sonho sempre foi ser mãe'. E eu sou muito realizada", contou, numa entrevista recente.

