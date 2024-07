A- A+

TELEVISÃO Web vibra com possibilidade de Fernanda Torres viver Odete Roitman em remake de "Vale tudo" Fãs elogiam versatilidade da atriz, mostram empolgação com notícia e resgatam vídeos antigos da novela, que tem vilã politicamente incorreta

"Não consigo imaginar nada melhor", comentou um usuário do X (antigo Twitter) diante da possibilidade de Fernanda Torres interpretar a personagem Odete Roitman no remake de "Vale tudo", da TV Globo.



A opinião é praticamente unânime nas redes sociais. Desde que a notícia foi publicada pelo jornal "Extra" — que afirma que a artista já está escalada para o papel —, internautas vibram com a chance de ver a atriz na pele da inescrupulosa e politicamente incorreta vilã da trama de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.

O trabalho marcará o retorno de Fernanda Torres às novelas, algo que ela não realiza há 38 anos, quando viveu a protagonista Simone na novela "Selva de pedra" (1986), em que fazia par com Tony Ramos, intérprete do mocinho Cristiano. Na TV, o último grande sucesso da artista foi a série "Tapas e beijos" (2011-2015), em que formava uma dupla bem-humorada com Andrea Beltrão (com Fátima e Sueli).





"A Fernanda Torres aceitando o convite pra viver a Odete Roitman no remake de 'Vale tudo' é literalmente a melhor notícia do mundo porque imagina ter essa mulher todo dia na minha televisão durante meses interpretando uma cretina??? Não consigo imaginar nada melhor", celebrou uma fã da atriz, por meio do X.

Quem disse que esse remake de Vale Tudo já nasceu morto apostou errado pelo visto. Fernanda Torres escalada para reviver a Odete Roitman é um marco histórico da TV duas vezes. Simplesmente ela voltando a fazer novela 39 anos depois do remake de Selva de Pedra pic.twitter.com/fCric659gB — uma helena do maneco (@luis_seuf) July 1, 2024

Nas redes sociais, internautas resgataram cenas da vilã. E exaltaram a versatilidade de Fernanda, consagrada por papéis dramáticos, como o recente papel em "Sob pressão" (2018), e cômicos, vide o sucesso em "Os normais" (2001-2003).

Outro usuário do X elogiou: "Fernanda Torres escalada para reviver a Odete Roitman é um marco histórico da TV duas vezes. Simplesmente ela voltando a fazer novela 39 anos depois do remake de Selva de Pedra".

O tema se tornou um dos assuntos mais comentados no microblog desde a última segunda-feira (1º). Parte dos internautas passou a compartilhar um trecho do vídeo em que Fernanda Torres conta um causo pessoal, que viralizou, no programa "Histórias do Porchat", para brincar como a personagem Odete falaria da filha, Heleninha (originalmente interpretada por Renata Sorrah), e que, na trama, sofre com o alcoolismo. Veja a seguir:

