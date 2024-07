A- A+

STREAMING "The good doctor" e "Pedaço de mim": as estreias de séries no streaming em julho de 2024 Terceira temporada de "Meu querido zelador" também está na lista

O mês começa com uma despedida: "The good doctor" chega ao Globoplay no dia 3 para sua última temporada. Um dos médicos mais adorados da TV, Shaun (Freddie Highmore), uma pessoa com autismo, encerra sua carreira na sétima parte da série, às voltas também com a paternidade de Steven, seu filho com Lea.

Na mesma semana, a Netflix coloca no ar a primeira série brasileira de melodrama, "Pedaço de mim", com Juliana Paes e Vladimir Brichta. São 17 capítulos sobre a história de Liana, interpretada por Juliana, uma mulher que fica grávida de gêmeos de dois pais diferentes um caso possível, porém raro na ciência.





Confira outras estreias do mês.

Dia 2

Sprint (Netflix)

Dia 3

The good doctor, 7ª temporada (Globoplay)

O rastreador (Disney+)

Pequenas Histórias com Bluey (Disney+)

Cisne vermelho (Disney+)

O Homem com Mil Filhos (Netflix)

Dia 4

Ritmo + Flow: França, 3ª temporada (Netflix)

Dia 5

Pedaço de mim (Netflix)

Dia 6

Arquivos Mortos da História (History Channel)

Dia 9

Sam Morril: You've Changed (Prime video)

Dia 10

Sunny (Apple TV+)

Sugar Rush: Confeitando contra o Tempo, 2ª temporada (Netflix)

Debaixo da Ponte: O Assassinato de Reena Virk (Disney+)

Dia 11

Festa Da Salsicha: Comilândia (Prime video)

Dia 12

Toda Família Tem (Prime video)

Eu (Apple TV+)

Exploding Kittens (Netflix)

Dia 16

Pedro o Escamoso: Mais Escamoso que Nunca (Disney+)

Dia 17

O urso, 3ª temporada (Disney+)

Will Trent: Agente especial (Disney+)

Dia 18

Chefe da Casa (Netflix)

Cobra Kai, 6ª temporada (Netflix)

Dia 19

Meu querido zelador, 3ª temporada (Disney+)

Sweet Home, 3ª temporada (Netflix)

Betty, A Feia - A História Continua (Prime video)

Dia 24

Bem-vindos ao Wrexham, 3ª temporada (Disney+)

Dia 25

Decameron (Netflix)

Impuros, 5ª temporada (Disney+)

Dia 26

Elite, 8ª temporada (Netflix)

Dia 29

Futuruma (Disney+)

Dia 31

Mulheres de azul (Apple TV+)

