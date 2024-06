A- A+

CINEMA Dia do Cinema Brasileiro: confira 6 filmes nacionais para ver no streaming Data é celebrada nesta quarta-feira (19), em referência ao dia em que foram realizadas as primeiras filmagens no Brasil

O Dia do Cinema Brasileiro é celebrado nesta quarta-feira (19). A data remete ao dia em que foram registradas as primeiras imagens cinematográficas do País, em 19 de junho de 1898, pelas mãos do cineasta ítalo-brasileiro Afonso Segreto.

Além de marcar um fato histórico, a data comemorativa serve como um estímulo aos brasileiros conhecerem melhor as produções cinematográficas nacionais. Por isso, a Folha de Pernambuco preparou uma lista de filmes brasileiros imperdíveis e disponíveis nas plataformas de streaming. Confira as dicas:

“Bingo: O Rei das Manhãs” (2017)

Estrelado por Vladimir Brichta, o filme é inspirado na história real de um dos intérpretes do palhaço Bozo, famoso personagem da TV nos anos 1980. Na trama, Augusto é o apresentador de um programa infantil de sucesso, mas se frustra por não poder revelar sua identidade.

Direção: Daniel Rezende

Onde ver: Max

“Central do Brasil” (1998)

Longa-metragem que rendeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz para Fernanda Montenegro, conta a história de uma ex-professora amargurada, que ganha a vida escrevendo cartas para pessoas analfabetas, mas sem nunca enviá-las aos seus destinatários. Quando o filho de uma de suas clientes fica órfão de mãe, ela embarca com o menino em uma viagem pelo Nordeste em busca do pai.

Direção: Walter Salles

Onde ver: Netflix e Globoplay

“O Pagador de Promessas” (1962)

Clássico da cinematografia nacional, a obra detém a única Palma de Ouro, prêmio máximo no Festival de Cannes, do Brasil. Baseado na peça homônima de Dias Gomes, o filme narra a saga de Zé do Burro, um homem humilde que enfrenta a Igreja ao tentar cumprir uma promessa feita em um terreiro de candomblé.

Direção: Anselmo Duarte

Onde ver: Globoplay

“Cinema, Aspirinas e Urubus” (2005)

Ambientada nos anos 1940, a trama é centrada no encontro entre Johann (Peter Ketnath), alemão refugiado da guerra, Deserto Feliz), e o retirante da seca Ranulpho (João Miguel). Juntos, eles viajam pelo Nordeste vendendo aspirina e exibindo o filme promocional do novo remédio para os habitantes de vilarejos que não conheciam o cinema.

Direção: Marcelo Gomes

Onde ver: Mubi e Prime Video

“Bacurau” (2019)

O filme pernambucano retrata um pequeno povoado fictício no Sertão, em um futuro distópico. Isolados, os moradores de Bacurau se vêem ameaçados por assassinatos misteriosos e drones estrangeiros cercando o vilarejo. Agora, eles precisam juntar forças para identificar o inimigo e criar uma estratégia coletiva de defesa.

Direção: Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles

Onde ver: Globoplay

“Cidade de Deus” (2002)

Com quatro indicações ao Oscar, o longa retrata o crescimento do tráfico de drogas, entre os anos 1960 e 1980, em uma das comunidades mais violentas do Rio de Janeiro. Para isso, a obra narra as trajetórias de diversos personagens, que se entrelaçam ao longo da trama.

Direção: Fernando Meirelles

Onde ver: Globoplay e Netflix

