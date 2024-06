Dia do Cinema Nacional: Netflix lança coleção de filmes brasileiros, para celebrar a data

A- A+

Para celebrar o Dia do Cinema Nacional, a Netflix lança uma coleção de filmes brasileiros nesta quarta-feira (19). Intitulada “Simplesmente Cinema Brasileiro”, a seleção traz títulos de diferentes gêneros e épocas.

Com a coleção, chegam à plataforma 22 filmes. Entre os títulos, estão clássicos como “Central do Brasil” (2003), “Vidas Secas” (1963) e “A Dama do Lotação” (1978), além de produções recentes, como “Apaixonada” (2023) e “Diálogos com Ruth de Souza” (2024).

O cinema pernambucano está representado na seleção por meio de dois longas- metragens: “Sem Coração” (2023), de Nara Normande e Tião, e “Aquarius” (2016), de Kleber Mendonça Filho.

Também como parte da celebração do Dia do Cinema Nacional, a Netflix anunciou a parceria com o diretor mineiro Gabriel Martins, da produtora Filmes de Plástico, para o desenvolvimento do filme “Vicentina Pede Desculpas”.

Recentemente, a plataforma de streaming revelou a produção de mais dois novos filmes brasileiro. Um deles é “Caramelo”, que será protagonizado por um cachorro. Outro é a adaptação do livro “O Diário de Um Mago”, clássico de Paulo Coelho.

Ainda este ano, chega ao serviço “Saudade Fez Morada Aqui Dentro”, do diretor Haroldo Borges. O filme foi o ganhador do Prêmio Netflix na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo em 2023.



