Oficina gratuita de cinema recebe inscrições em São José do Egito; saiba como participar

A oficina teórico-prática de cinema “Outros Sertões e o Minuto” está com inscrições abertas até 21 de junho para aulas que ser~]ao ministradas nas tardes do dia 1 a 6 de julho no Instituto Lourival Batista, em São José Do Egito (PE), com acessibilidade comunicacional.



Durante a formação, os participantes serão apresentados a uma nova perspectiva da região do Sertão do pajeú, sem estereótipos do flagelo ou da fome que costumam ser representados. A oficina é voltada para pessoas interessadas em audiovisual e cinema no município sertanejo.



A iniciativa propõe uma imersão no fazer cinematográfico, com aulas teóricas e práticas que terão como produto final vídeos de um minuto.

Inscrições

As inscrições gratuitas seguem abertas de 14 a 21 de junho, preenchendo o formulário neste link. Também é possível se inscrever pessoalmente na sede da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes de São José do Egito (Rua João Pessoa - Centro de Cultura Prof. Bernardo Jucá; de segunda a sexta, das 08h às 11h).



Para as inscrições presenciais, haverá intérprete de libras nas aulas e o espaço é acessível para cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção.

Os 20 participantes terão aulas às tardes no Instituto Lorival Batista do dia 1º de julho (segunda) a 6 de julho (sábado), com exibição pública dos filmes produzidos na oficina no dia 11 de julho, na programação do 5º Festival Zeto, no sítio Santa Helena. A ação é um incentivo da Lei Paulo Gustavo Pernambuco e Ministério da Cultura / Governo Federal.

Uilma Queiroz, Mila Nascimento e Alexandre Nascimento serão os facilitadores que auxiliarão os participantes nas aulas e na criação dos vídeos minutos. A proponência do projeto é de Mila Nascimento e a produção da Cabocla Produções.

Oficina gratuita será ministrada no Instituto Lourival Batista, em São José Do Egito (PE)

"Outros Sertões"

O título da oficina é uma provocação para a construção de imagens dos Sertões contemporâneos que vai além da seca, pobreza e miséria. A ideia é proporcionar um diálogo sobre como as representações e sentidos engessados pelo cinema foram forjadas ao longo do tempo. A partir desta reflexão os estudantes vão recriar imagens/sertão através de suas visões locais e de dentro.

As aulas foram divididas em teoria e prática: com Uilma Queiroz, debaterão a abordagem sobre os sertões no audiovisual nacional, seguida da introdução à imagem, fotografia, cinema e audiovisual com Mila Nascimento. Depois, os participantes terão acesso à introdução ao som e técnicas de captação com Alexandre Nascimento. Por fim os alunos irão escrever seus roteiros, captar e criar filmes de, no mínimo, um minuto.

Depois de São José do Egito, a oficina visitará as cidades de Carnaíba, Afogados da Ingazeira e Alcobaça (Vale do Catimbau, entre Arcoverde e Buíque). Já as produções dos alunos ficarão disponíveis nas redes do projeto: instagram.com/outrossertoeseominuto .

A Oficina “Outros Sertões e o Minuto” foi contemplada nos Editais da Lei Paulo Gustavo Pernambuco e tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura - Governo Federal.

SERVIÇO:

Oficina gratuita “Outros Sertões e o Minuto”

Inscrições gratuitas de 14 a 21 de junho por este link

Aulas de 1º a 6 de julho, à tarde (14h às 18h), no Instituto Lourival Batista, em São José Do Egito (PE).

Outras informações no Instagram.

