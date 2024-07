A- A+

vírus Silvio Santos: SBT confirma internação do apresentador Dono do SBT, Silvio está com Influenza A, disse Michelle Barros, no programa "Chega mais"

O SBT confirmou, no programa "Chega mais" desta quinta-feira, a internação de Silvio Santos, de 93 anos. A nota foi lida pela apresentadora Michelle Barros, que informou que o dono da emissora está com Influenza A.

"O SBT confirma que nosso amado Silvio Santos está com Influenza A", disse Michelle, na manhã desta quinta-feira. "Ele está sendo medicado e no hospital. A família agradece o carinho que todos estão tendo conosco, e a gente fica aqui na torcida. Silvio Santos está internado, mas está bem."

Boatos sobre a i nternação de Silvio circulavam desde a tarde de quarta-feira, mas a emissora não se pronunciava sobre o assunto. O hospital Albert Einstein, onde ele estaria recebendo tratamento, não confirmou, até a publicação desta matéria, se o empresário e apresentador está mesmo no local.

As filhas de Silvio também não comentaram o estado de saúde do pai, que está afastado da TV desde setembro de 2022. O "Programa Silvio Santos" tem sido comandado, desde então, por Patrícia Abravanel.

Recentemente, Cíntia, a filha mais velha, disse que o pai já dividiu parte da herança com a família e está com preguiça de voltar à TV.

"O meu pai está ótimo. Às vezes, ele fala que vai voltar a trabalhar, outras não. Diz que está com preguiça, e ele pode ter preguiça. O que mais me preocupa é a expectativa do público e a saudades das pessoas de um Silvio Santos que não existe mais", disse Cíntia ao site F5. "Ele é um senhor de 93 anos! Não tem mais aquele pique e aquela disposição. Acho que ele merece descansar. Meu pai passou o bastão para a Patrícia, deu o programa para ela fazer do jeito dela, com a cara dela. O mesmo fez com todas as meninas e é isso. Se um dia ele quiser voltar, ele volta".

