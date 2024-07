A- A+

Aos 93 anos, o apresentador Silvio Santos foi diagnosticado com H1N1, doença conhecida também como Influenza A. Segundo a imprensa, ele estaria internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. No entanto, a família e a assessoria do SBT negam que ele estaria na unidade.

Aos 93 anos, Silvio Santos segue afastado das telas do SBT e, há cerca de dois anos, seu programa é comandado pela filha, Patrícia Abravanel. De acordo com a assessoria da emissora, ele passa bem.

O que é a H1N1?

De acordo com o Portal do Ministério da Saúde, é uma infecção respiratória causada por um tipo de vírus da mesma família do vírus que causa a gripe. A transmissão da H1N1, também conhecida como influenza A, se dá pelo contato direto com objetos contaminados e de pessoa para pessoa, por via aérea ou por meio de partículas de saliva e de secreções das vias respiratórias.

Qual a diferença para a gripe comum?

Os sintomas são muito parecidos e se confundem: febre repentina, tosse, dor de cabeça, dores musculares, dores nas articulações e coriza. Por isso, a orientação é procurar um médico ou ir a um posto de saúde. Em ambos os casos, o total de pessoas que morrem após contraírem o vírus em todo o mundo é, em média, de 0,5%.

Como é transmitida?

A transmissão ocorre através das secreções das vias respiratórias de uma pessoa contaminada ao falar, espirrar ou tossir. Também pode ocorrer por meio das mãos, que, após contato com superfícies contaminadas por secreções respiratórias de um indivíduo infectado, podem levar o vírus diretamente para a boca, nariz e olhos.

Como se prevenir?

Alguns cuidados básicos de higiene podem ser tomados, como: lavar bem as mãos frequentemente com água e sabão, evitar tocar os olhos, boca e nariz após contato com superfícies, não compartilhar objetos de uso pessoal e cobrir a boca e o nariz com lenço descartável ao tossir ou espirrar.

Quem está no grupo de risco?

O grupo de risco é composto por idosos, crianças menores de 2 anos, gestantes, pessoas com diabetes, doença cardíaca, pulmonar ou renal crônica, deficiência imunológica (como pacientes com câncer, em tratamento para Aids), pessoas com obesidade mórbida e também com doenças provocadas por alterações da hemoglobina, como anemia falciforme.

Há tratamento?

Sim, existe um medicamento por via oral (fosfato de Oseltamivir - Tamiflu) que combate o vírus da Influenza A/H1N1. Outras medidas como repouso, ingestão de líquidos e boa alimentação podem auxiliar na recuperação da sua saúde.

Existe vacina?

Sim. Existe vacina contra a influenza tipo A: a proteção é através da vacina trivalente (que imuniza contra o H1N1, o H3N2 da influenza A e contra o vírus da influenza B), disponível nos postos de saúde durante a campanha de vacinação contra a gripe, ou em situações específicas, como surtos de H1N1.

Quem não pode tomar vacina?

Pessoas com doença febril aguda, pessoas com doença neurológica em atividade, ou aquelas com antecedentes de alergia grave a componentes do ovo, ao timerosal e à neomicina. Nos casos de doença febril aguda, passada esta fase, a vacina poderá ser administrada normalmente.

