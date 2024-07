A- A+

golpe Sócio de Nego Di tem histórico de crimes e já furtou milhões de empresa do RS, aponta a polícia Anderson Boneti e Nego Di são suspeitos de terem aplicado golpe em mais de 300 pessoas, causando prejuízo de mais de R$ 5 milhões a consumidores

Anderson Boneti, sócio de Nego Di, foi preso na tarde de segunda-feira (22), em Santa Catarina. Ele estava foragido e foi encontrado por agentes em um hotel na cidade de Bombinhas. Boneti é sócio do ex-BBB na empresa Tadezueira e são suspeitos de terem aplicado golpe em mais de 300 pessoas, causando prejuízo de mais de R$ 5 milhões a consumidores.

De acordo com o delegado Fernando Sodré, "Boneti tinha a expertise digital e era responsável pelo funcionamento do site, enquanto que Nego Di utilizava a sua imagem de figura pública". Nego Di foi preso na cidade de Florianópolis, no dia 14 de julho.

No entanto, Boneti não havia sido localizado na ocasião e era considerado foragido.

No momento da prisão, Boneti estava sozinho no apartamento e com ele havia apenas documentos, computadores, celular e dois cartões de débito, que serão repassados à Delegacia de Polícia de Canoas.

Ainda segundo a Polícia Civil, Anderson possui alguns registros de infrações de natureza digital. Ele, inclusive, é acusado de furtar uma empresa grade do Rio Grande do Sul. Ele teria desviado cerca de R$ 30 milhões da tal organização.

— Ele tem um histórico antigo, que inclusive responde por um processo na Justiça, exatamente por crimes de natureza virtual. Ele usava esse recurso que tinha com as ferramentas digitais para aplicar golpes. Esse não é o primeiro. Já tinham outros. Inclusive, ele responde por um furto digital — diz o delegado que acrescenta:

— Um dos casos que ele responde é o furto de milhões de uma empresa conhecida do Rio Grande do Sul, onde ele desviou por meio digitais esses valores. [...]Ele também detém conhecimento de invasão de sistema e subtração de valores — pontua.

Ele foi imediatamente conduzido para o estado do Rio Grande do Sul e entregue ao sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça. Já Nego Di já teve três habeas corpus negados e segue preso.

Veja também

STREAMING Quarta temporada de ''Bridgerton'' já tem protagonista; saiba quem é