Quem é Nego Di, alvo de operações do MP e segundo ex-BBB mais rejeitado na história do programa

O humorista Dilson Alves da Silva Neto, mais conhecido pela alcunha artística Nego Di, é alvo de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira (12), que investiga o envolvimento dele e da mulher, a influenciadora digital Gabriela Sousa, em lavagem de dinheiro — pelo menos R$ 2 milhões, de acordo com as autoridades — por meio da promoção de rifas on-line ilegais.

Quem é Nego Di?

O comediante, conhecido pela propagação de piadas preconceituosas e discriminatórias, ganhou projeção nacional após sua polêmica passagem pelo reality show BBB - Big Brother Brasil, em 2021, quando foi eliminado, na terceira semana de confinamento, com 98,76% dos votos do público. Até hoje, ele é o segundo participante mais rejeitado na história da atração televisiva, atrás apenas de Karol Conká, que saiu do programa, na mesma edição, com 99,17% dos votos.

O ex-BBB já se envolveu em vários episódios controversos ao longo dos últimos anos. Assim que entrou no BBB 21, aliás, ele avisou aos colegas que se considerava um "homem machista, racista, homofóbico e gordofóbico", mas que vinha tentando mudar a própria postura.

Pouco antes de entrar no reality show, em uma live nas redes sociais, ele gerou revolta ao minimizar a fala de um influenciador digital que havia sido criticado por suposta apologia ao estupro. Em 2022, propagou falas transfóbicas contra Linn da Quebrada, participante do BBB 22. No ano seguinte, após se tornar alvo de um processo movido por Jojo Todynho, foi obrigado a excluir um vídeo em que dizia a cantora "parecia ter engolido todo mundo", ao comentar sobre o corpo dela.

O que aconteceu com Nego Di?

Ao G1, os advogados que representam Nego Di e Gabriela Sousa afirmaram, nesta sexta-feira (12), que ainda não tiveram acesso aos autos dos inquérito movido pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, que trata os dois como suspeitos de lavagem de dinheiro por meio de um esquema ilegal de venda de rifas virtuais. A defesa ressalta que "a inocência dos investigados será provada em momento oportuno".

O promotor de Justiça responsável pela investigação, Flávio Duarte, informa que, até o momento, dois veículos de luxo dos investigados e uma arma de uso restrito das Forças Armadas, sem registro, foram apreendidos. A mulher do comediante foi presa em flagrante — e está detida.

A intenção das buscas é obter documentos, equipamentos eletrônicos e celulares, entre outros aparelhos, para apurar a exata dimensão dos crimes praticados pelo casal, além dos valores arrecadados por meio de práticas ilegais. O MP também obteve da Justiça o bloqueio de valores, além da indisponibilidade de bens dos investigados e de terceiros vinculados aos fatos apurados.

