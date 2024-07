A- A+

Famosos Denis Gigante: Saiba quem é estrela da década de 90, com 2,30m de altura, que morreu em acidente Denis Gigante participou de programas de TV e comerciais na década de 90, tratado como um dos homens mais altos do país

Denis Albino Barbosa, considerado um dos homens mais altos do Brasil, ficou conhecido na década de 90 como “Denis Gigante”, com seus 2,30m de altura. Estrela de comerciais e programas de TV, ele morreu aos 51 anos, nesta quarta-feira, em um acidente de carro na GO-430, no Distrito Federal.

De acordo com informações da coletadas pela Polícia Militar, Denis estava no carro com uma menina de 6 anos e uma mulher, de 47, quando o veículo capotou no km 8 da rodovia estadual.



Segundo o Corpo de Bombeiros, Denis teve um traumatismo craniano grave, foi reanimado por médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. Ele morreu a caminho do hospital.





As duas passageiras sobreviveram e tiveram apenas ferimentos leves. As causas do acidente ainda não foram reveladas.





Veículo capotou na zona rural de Formosa — Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Quem era Denis Gigante?

Estrela de diversos programas de TV e comerciais na década de 90, Denis era considerado um dos homens mais altos do país. Nascido em 3 de agosto de 1973, ele já trabalhou ao lado de Jorge Aragão e sua filha, Lívian.





Denis ao lado de Didi e da filha, Lívian — Foto: Reprodução/Redes sociais

Em 2020, ele participou do programa Auto Esporte, da Rede Globo, revelando as adaptações que precisou implementar em seu carro para que pudesse dirigir. Uma das mudanças foi uma alteração no trilho do banco do motorista. Denis relata que já encomendou, inicialmente, uma peça maior que o comum, mas ainda precisou de uma extensão extra de 10cm.

A reportagem também narrou a luta de Denis para conseguir tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), já que precisava de uma autorização para usar seu próprio veículo na prova prática.

O carro que apareceu no episódio, um Volkswagen Parati 1988, era seu há quase 10 anos e foi o veículo envolvido no acidente.

Atualmente, em seus perfis nas redes sociais, Denis contava que trabalhava como artista, participando de propagandas, feiras e eventos.

