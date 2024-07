100 anos de César Lattes: quem é o físico que dá nome à plataforma de currículos

A- A+

Brasileiro que chegou perto de ganhar um Nobel de Física, o curitibano Cesare Mansueto Giulio Lattes (1924-2005), que dá nome à plataforma de currículos acadêmicos do Brasil, faria 100 anos nesta quinta-feira.



Como legado, ele deixou — além de uma das descobertas mais importantes da história da ciência — pelo menos 851 pesquisadores "herdeiros" acadêmicos em seis gerações de cientistas.

O levantamento foi feito por Jesús Mena-Chalco, da Universidade Federal do ABC (UFABC), a pedido da revista "Pesquisa FAPESP", no Lattes, plataforma dos currículos acadêmicos dos pesquisadores brasileiros mantida pelo CNPq. Ele descobriu que a partir dos sete pesquisadores orientados pelo próprio César Lattes foram formados:

98 netos

304 bisnetos

347 trinetos

86 tetranetos

9 pentanetos

— Há anos a gente tem esse projeto de mapeamento da história científica do Brasil. Ela mostra a genealogia de todo pesquisador. O que encontramos é uma fotografia muito provavelmente incompleta, já que nem todos preenchem o Lattes corretamente, mas é o melhor que temos de informação — conta Mena-Chalco.

Com 23 anos, César Lattes descobriu o Meson Pí ou Pion, estrutura que explica a estabilidade da matéria, que é tudo que nos rodeia, tem peso e ocupa espaço. Com isso, se tornou mundialmente conhecido pelo feito inédito na Física, na década de 40.



De acordo com a Revista Fapesp, a descoberta ocorreu em 1947, quando Lattes trabalhava na Universidade de Bristol, no Reino Unido. "No ano seguinte, Lattes foi o primeiro a observar o mesmo píon, dessa vez produzido artificialmente no interior do acelerador de partículas da Universidade da Califórnia em Berkeley, nos Estados Unidos. Em 1950, a melhoria no método fotográfico de detecção de partículas e a identificação do píon renderiam o Nobel de Física a seu ex-chefe de laboratório em Bristol, o britânico Cecil Powell (1903-1969)", diz o texto.

Nascido em Curitiba em 11 de julho de 1924, César Lattes graduou-se em física e matemática pela Universidade de São Paulo (USP) e com apenas 19 anos tinha trabalhos publicados em revistas internacionais de Física falando sobre a origem dos elementos do universo. Ele teve quatro filhas e foi um apaixonado pela educação.

Numa entrevista em 1995, ao programa "Meu Paraná", da TV Globo, afirmou que não gostava de ser chamado de cientista, mas de professor.

— A palavra cientista me incomoda um pouco, dá impressão de professor pardal e também do camarada o cientista, que é um ser amoral, que não está preocupado com o que vai acontecer com a descoberta dele. Então eu não sou cientista, eu sou professor — afirmou.

Em outro trecho, defendeu reformas educacionais:

— Eu acho que os economistas que ficam dando opiniões pro governo, deviam dar ao governo um plano em que não se preocupassem em maximizar os lucros de empresa e se preocupassem em maximizar a educação do povo. Porque com a educação, qualquer um vai depois. Educação, não estou falando de ensino — afirmou.

Lattes morreu em 2005, em Campinas, aos 80 anos.

