Casal viraliza ao fazer pasta de dente e protetor solar em casa; especialistas alertam riscos

No mês passado, a modelo e influenciadora Nara Smith viralizou na plataforma de vídeos TikTok ao mostrar ao marido, Lucky Blue Smith, fazendo um protetor solar do zero. A partir disso, ingredientes como óleo de coco, manteiga de karité, óleo de jojoba e pó de óxido de zinco foram combinados em uma tigela transparente.

A conta de Nara já era conhecida por esse tipo de conteúdo "faça você mesmo". Ela começou com a publicação de receitas para satisfazer seus desejos alimentares, mas cresceu e passou a incluir vídeos de seu marido fazendo produtos de higiene pessoal.



Mas, na opinião de químicos cosméticos, dentistas e dermatologistas concordam que fazer produtos de beleza do zero nem sempre é uma boa ideia. O protetor solar caseiro, por exemplo, tem muito menos probabilidade de oferecer uma real proteção.





Nara Smith, que não respondeu aos pedidos de comentários do New York Times, mencionou no vídeo (o qual já acumulou 2 milhões de curtidas e teve 19 milhões de visualizações) que seu marido "é padeiro, então ele garante que tudo seja muito preciso".

É possível fazer protetor solar em casa?

Química cosmética não é o mesmo que preparar bolos, defendeu Marisa Plescia, vice-presidente eleita da Society of Cosmetic Chemists dos Estados Unidos (Sociedade de Químicos Cosméticos, traduzido do inglês). Os especialistas fabricam produtos de acordo com fórmulas precisas; tentar fazer esse processo em casa quando não se é um químico pode levar a criação de produtos que são ineficazes, não duram muito ou reagem mal com a pele.

— Você pode seguir uma receita que pode ser encontrada on-line ou no verso da caixa para cozinha. Mas para fazer cosméticos? Sim, é de certa forma uma receita, mas é muito mais difícil de seguir — explica Plescia.

Os químicos de cosméticos nos Estados Unidos devem cumprir os requisitos definidos pela Food and Drug Administration ao determinar quais ingredientes ativos do protetor solar são seguros e se podem ser combinados.

Tentar fazer protetor solar em casa é um desafio porque as fórmulas são precisas: O óxido de zinco, por exemplo, é considerado seguro para uso em protetores solares, mas não deve compor mais de 25% de uma mistura.

Os químicos também testam o protetor solar para garantir que ele forneça o fator de proteção solar (ou FPS) que você verá no rótulo e para garantir que os ingredientes permaneçam eficazes durante toda a vida útil do protetor solar.

Na maioria das circunstâncias, o protetor solar caseiro oferece proteção fraca e irregular, e pode perder sua eficácia rapidamente, segundo os especialistas. O uso de protetores solares caseiros ineficazes leva à exposição radiação ultravioleta, aumentando o risco de câncer de pele e acelerando os sinais de envelhecimento, como rugas e manchas de sol, segundo Brooke Jeffy, dermatologista certificada em Scottsdale, Arizona.

— Você está literalmente se colocando em perigo — alertou Plescia.

Pasta de dente caseira

O vídeo da pasta de dente dos Smiths já tem mais de 38 milhões de visualizações. Nele, o casal faz pasta de dente usando argila bentonita (um pó cinza feito de montmorilonita e outros minerais que tem sido usado como remédio natural), água, óleo de coco, bicarbonato de sódio, estévia e óleo essencial de hortelã-pimenta.

Para Purnima Kumar, presidente do departamento de periodontia e medicina bucal da Universidade de Michigan, a viabilidade do creme dental é difícil de confirmar porque é difícil saber se os ingredientes são muito abrasivos ou se contêm produtos químicos agressivos que podem desgastar o esmalte, a camada mais externa do dente que protege contra cáries.

Ela aponta que muitos ingredientes usados em pastas de dente caseiras, como a argila bentonita, não foram estudados quanto à sua compatibilidade com a segurança do esmalte.

— O esmalte não pode ser substituído depois de danificado, e quando está desgastado, é mais provável que seus dentes se deteriorem ou fiquem sensíveis. Portanto, quando se trata de usar pasta de dente caseira é preciso considerar se vale a pena correr esse risco — alerta Kumar.

