Homem surdo de 28 anos escuta pela 1ª vez após implante, e momento viraliza; veja vídeo

Um vídeo está viralizando na internet em que mostra um homem de 28 anos se emocionando ao escurar sons pela primeira vez graças a um implante coclear.



Aric Hoffmann tem perda auditiva moderada, o que significa que ele tem capacidade muito limitada ou nenhuma capacidade de ouvir sons.

O homem levará de três a seis meses para entender completamente todos os novos sons que está ouvindo, período durante o qual ele passará por reabilitação auditiva.



Veja a foto e o vídeo do momento que começou a ouvir:

"Fiquei muito feliz, chorando e emocionado ao ouvir sons que nunca tinha ouvido tão claramente. Meus olhos se encheram de lágrimas depois que minha fonoaudióloga me perguntou como eu estava me sentindo. As palavras não saiam”, disse.

Aric tem deficiência auditiva desde que contraiu meningite — inflamação do revestimento que envolve o cérebro e a medula espinhal — aos seis meses de idade. Até agora, Aric se comunicava usando linguagem de sinais e leitura labial.

"A socialização com as pessoas era o maior desafio para mim antes de colocar o implante, porque às vezes não entendo o que as pessoas estão dizendo. Agora estou muito animado em ouvir as pessoas falando tão claramente, sem precisar pedir para repetir, e conseguir manter as conversas”, afirma.

Seu maior sonho era visitar a Disneylândia para ver sua princesa favorita, Ariel. E assim foi feito, a partir do momento que recebeu os implantes. Aric ainda está se adaptando a todos os novos sons que pode ouvir, especialmente em seu trabalho como assistente de instalações de entretenimento cinematográfico.

