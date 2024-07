Camila Queiroz e Klebber Toledo se manifestam após denúncia de estupro em "Casamento às cegas"

A- A+

Apresentadores do reality show "Casamento às cegas", Camila Queiroz e Klebber Toledo usaram as redes sociais para se manifestar acerca da denúncia de abuso sexual feita por Ingrid Santa Rita, participante do programa.



Na atração especial "Reencontro", disponível na Netflix desde a última quarta-feira (10), a arquiteta explicou o motivo da recente separação de Leandro Marçal, a quem conheceu no reality. Segundo ela, o personal trainer tentou manter a relação de forma "suja" e "imunda" e, por isso, "tem nojo" dele.

Ingrid ressaltou, em seu relato, que foi vítima de estupro, já que Leandro a esperava dormir para tentar praticar relações sexuais não consensuais. O educador físico vinha apresentando problemas de ereção, segundo a arquiteta, e não quis seguir as recomendações para buscar ajuda profissional com um terapeuta.





"O que você fazia Leandro? Você lembra? Você esperava eu dormir. Primeiro, eu dormia pelada; depois, eu dormia de calcinha; depois, eu passei a dormir de pijama; depois, eu peguei o travesseiro e fui dormir no meu sofá, fugindo de você na minha cama, no meu quarto, na minha casa. Você não me respeitou dia nenhum, e por isso eu terminei com você", enfatizou ela.



Ingrid e Leandro — Foto: Divulgação/netflix





Ingrid afirmou que acordava, no meio da noite, com o marido abusando de seu corpo. "No dia que as minhas filhas me encontraram no chão tendo uma crise de pânico e pedindo, pelo amor de Deus, para você não tocar no meu corpo, eu pedi para você não me tocar. Eu pedi mais de uma vez, Leandro, para você não me tocar e você não me respeitava. Você não me ouvia. Você queria resolver seu problema erétil com você. Era o seu ego. Eram suas mentiras. Porque você só queria manter aquele casamento da sua forma suja e imunda", relembrou.

Após a repercussão do caso, Camila Queiroz e Klebber Toledo se pronunciaram por meio das redes sociais. Os apresentadores do reality show lamentaram que casos de violência contra mulheres ainda sejam recorrentes em pleno 2024. "Sentimos muito pelo ocorrido e não poderíamos deixar de vir a público manifestar nosso total apoio e solidariedade a ela e a todas as mulheres que, lamentavelmente, ainda sofrem ou já sofreram qualquer tipo de violência", publicaram os dois, por meio dos Stories do Instagram.





Camila Queiroz se manifesta sobre caso de estupro sofrido por participante do 'Casamento às cegas' — Foto: Reprodução/Instagram

"No domingo, fomos atravessados pelo triste relato da Ingrid durante as gravações do Reencontro. Desde o dia em que recebemos a notícia, conversamos a acolhemos a Ingrid de todas as maneiras que estavam ao nosso alcance", acrescentaram ambos.

Na caixa de comentários do perfil de Ingrid no Instagram, Camila reforçou a demonstração de solidariedade. "Ingrid, nenhuma mulher merece passar pelo o que você passou. Eu sinto muito muito muito por isso. Que você esteja rodeada de amor com sua família e amigos te acolhendo e te dando todo amor do mundo, porque é isso que você merece. Você sabe que pode contar comigo sempre", escreveu a apresentadora.

