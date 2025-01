Taís Araujo se diverte com reações dos fãs e explica visual em "Vale Tudo": "envelhecimento natural"

A- A+

As primeiras imagens de Taís Araujo em "Vale tudo", nova versão de clássica novela de 1988, chamaram a atenção dos fãs da atriz. Eles ficaram impressionados com a caracterização de Taís. Alguns chegaram a se impressionar com o "envelhecimento" que fizeram na atriz.

Os comentários divertiram Taís. Nos Stories de seu perfil no Instagram, a atriz riu: "Li uns comentários hilários. Um dizia, 'esse envelhecimento que fizeram na Taís deixou ela com 80 anos'. Eu preciso dizer uma coisa para vocês. Não tem envelhecimento. O que tem é que não uso maquiagem, apenas um filtro solar sem cor."

Ela continua: "O meu cabelo é muito branco. Eu pinto ele normalmente, mas deixei de pintar para fazer a novela. Eu fiquei rindo porque vocês não sabem quem eu sou. Vocês me veem muito maquiada, produzida. Vocês irão se surpreender. Irão me ver com a cara que eu tenho. É o envelhecimento natural, da vida. Eu tenho 46 anos."

"Vale Tudo" é escrita por Manuela Dias, com direção artística de Paulo Silvestrini. Taís interpreta Raquel, personagem de Regina Duarte na versão original. Ela é uma mulher batalhadora que trabalha como guia de turismo em Foz do Iguaçu, no Paraná, e acredita que é possível vencer na vida com dignidade. Por outro lado, sua filha, Maria de Fátima (Bella Campos), uma jovem desinteressada pela rotina na pacata cidade paranaense, sonha se tornar influencer digital e ficar rica a qualquer custo.

