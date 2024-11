A- A+

MÚSICA Thayzinha grava DVD ao vivo com Raphaela Santos e Dany Myler entre as participações Gravação do projeto "Conexões" acontece nesta segunda-feira (18) no Recife

Com participações de Raphaela Santos, Felipe Farra, Dany Myler, Noara Marques e Náguia (Forró do Muído), a cantora Thayzinha grava nesta segunda-feira (18), no Recife, o DVD "Conexões"- projeto que em meio a ritmos e influências, dá destaque ao brega e ao forró.

Apesar de ressaltar os estilos, Thayzinha - que ganhou destaque nas redes sociais e em passagens musicais pelas ruas de Recife - traz em "Conexões" a proposta de ampliar sonoridades e assim consolidar sua presença no universo artístico.







Gravado ao vivo, o DVD deve ser lançado em breve. E uma nova plataforma também passará a integrar as conexões com os seus fãs e com quem deseja acompanhar sua trajetória.

Serviço

Gravação de "Conexões", DVD da cantora Thayzinha

Com participações de Raphaela Santos, Felipe Farra, Dany Myler, Noara Marques e Náguia (Forró do Muído)

Quando: Segunda-feira (18)

Onde: Recife

Informações: @thayzinhacantora

