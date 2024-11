A- A+

RIO DE JANEIRO Zeca Pagodinho levanta o público na abertura da segunda noite do Aliança Global Festival O palco foi montado no Pier Mauá, entre Museus do Amanhã e Museu de Arte do Rio (MAR)

O samba deu o tom da segunda noite do Aliança Global Festival Contra a Fome e a Pobreza, intitulada "O show tem de continuar'. A cadência foi guiada por Pretinho da Serrinha, que assina a direção musical.

Às 19h ele subiu ao palco e anunciou Zeca Pagodinho, que abriu as apresentações, emendando um sucesso atrás do outro como "Verdade", "Ser humano", "Coração em Desalinho" e " Deixa a vida me levar", levantando o público que cantou junto, formando um grande coro.

Depois de Zeca Pagodinho foi a vez da baiana Mariene de Castro assumir o microfone entoando 'Canto das três raças", um dos maiores sucessos de Clara Nunes. A escolha da música manteve o clima do público animado após a passagem de Zeca Pagodinho.

Pelo palco ainda vão passar nessa noite Maria Rita, Teresa Cristina e Roberta Sá, entre outros. Ao contrário da primeira noite, dessa vez não teve discurso de autoridade na abertura das apresentações, que começaram às 19h, como previsto.

O público foi maior do que o da véspera. O esquenta foi com um aulão de charme, que começou pouco depois das 17h. Mas muitos começaram a chegar bem mais cedo.

O casal Oswaldo e Silva Sobral, de 44 e 42 anos, respectivamente, chegou às 14h, vindos de Olaria, na Zona Norte, com as filhas Bruna, de 15, Ana, de 8, e Maitê, de 5. Antes compraram lanches para as meninas aguentarem até o final dos shows. A expectativa deles era com relação à apresentação da cantora Maria Rita.

-— Ao vivo vai ser a primeira oportunidade — contou o professor de física, que buscou um lugar na grama, perto do palco, para se sentar com a família.

O farmacêutico João Pedro Mello, de 25 anos, e o arquiteto Elias Rust, de 33 chegaram pouco depois das 17h. Também procuraram um lugar na grama numa das laterais do palco. A dupla estava ansiosa pelo show de Zeca Pagodinho.

— Nunca vi um show dele e não tenho música favorita. O que ele cantar está bom.

O palco foi montado no Pier Mauá, entre Museus do Amanhã e Museu de Arte do Rio (MAR). Toda a área foi gradeada e para acessá-la era preciso passar por uma revista, feita pela equipe de segurança.

Só na área dos shows havia mais de 20 banheiros químicos. Os outros estavam distribuidos pelo Boulevard Olímpico.

O festival termina neste sábado, com previsão de participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

As atrações musicais da última noite de shows são Alcei Valença, Maria Gadu, Ney Matogrosso, Kleber Lucas, Jovem Dionísio, Jaloo, Lukinhas, Romero Ferro, Tássia Reis e Jota.Pê, que acaba de vencer três prêmios no Grammy Latino: melhor álbum de Música Popular Brasileira/Música Agro Brasileira; melhor engenharia de som e melhor canção em língua portuguesa.

O que é o G20?

A abreviação G20 significa “grupo dos vinte”, um bloco de cooperação internacional entre as nações mais industrializadas que busca discutir iniciativas para melhorar as questões econômicas, políticas e sociais de seus membros.

Criado no final da primeira década dos anos 2000, após a crise financeira causada pelo colapso do banco Lehman Brothers, o grupo é composto por 19 nações mais a União Europeia e a União Africana: Brasil, África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia -, além da União Europeia e União Africana.

A Cúpula do G20 é a reunião entre os chefes de Estado ou de Governo dos países membros. Atualmente, nestas reuniões são discutidos temas de interesse da população mundial, como comércio, desenvolvimento sustentável, saúde, agricultura, energia, meio ambiente, mudanças climáticas, combate à corrupção e estabilidade econômica global.

Com será o G20 no Brasil?

Os eventos do G20 vão ser concentrados na região portuária do Rio de Janeiro. No G20 Social, que vai se concentrar no Museu de Arte do Rio, haverá 13 núcleos temáticos, nos quais serão debatidas questões como as mudanças climáticas e suas consequências e o combate à fome, à pobreza e às desigualdades.

Em outro evento, prefeitos de 60 cidades de todo o mundo vão se encontrar no Urban Summit 20 (U20), de amanhã até domingo no Armazém da Utopia. Estão confirmadas as presenças dos chefes do Executivo de Paris, Oslo, Los Angeles e Milão, entre outros.

A pauta ambiental deve dar o tom dos debates. No fim de cada dia, música para celebrar. O Aliança Global Festival terá shows gratuitos de artistas como Ney Matogrosso, Zeca Pagodinho, Seu Jorge, Pretinho da Serrinha, Teresa Cristina e Roberta Sá. Serão sempre a partir das 17h, com apresentação de DJs.

Os líderes dos países mais industrializados do mundo vão se encontrar no Museu de Arte Moderna do Rio (MAM), no Flamengo, Zona Sul da cidade. São aguardadas 55 delegações, de 40 países e 15 organizações internacionais.

