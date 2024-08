A- A+

streaming "The Umbrella Academy": quarta temporada já está disponível na Netflix A temporada final de "The Umbrella Academy" foi lançada nesta quinta (8) na plataforma de streaming

Já se preparou para maratonar a quarta temporada de “The Umbrella Academy”? Os seis episódios da última temporada já estão disponíveis na Netflix e os fãs da série podem se preparar para várias surpresas.

No ar desde 2019, na plataforma de streaming, a série – baseada nos quadrinhos escritos por Gerard Way, da banda My Chemical Romance, com desenhos do brasileiros Gabriel Bá – continuará a contar as histórias dos Hargreeves – uma família de super-heróis disfuncionais –, na tentativa de salvar o mundo.

The Umbrella Academy

Criação de Steve Blackman, “The Umbrella Academy” traz, em sua quarta temporada, um elenco relevante: Justin H. Min, Elliot Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, Ritu Arya, Aidan Gallagher, Robert Sheehan, David Castañeda e Colm Feore.

A trama da série se passa em um universo alternativo. Lá, Ben, que é conhecido como Número Seis, não lembra dos seus irmãos. A partir disso, se desenrola o enredo, com personagens tão complexos quanto carismáticos.

A expectativa sobre esta quarta temporada recai sobre a resolução de tramas que ficaram em aberto nas temporadas anteriores, o surgimento de novos vilões e mais revelações sobre a identidade de Ben.



