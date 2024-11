A- A+

Reality Eliminação na Fazenda: Veja quem saiu do programa nesta semana, em competição acirrada Flor Fernandez, Gui Vieira e Zé Love enfrentaram a roça, em disputa que mais mobilizou os espectadores, nesta edição do reality, até agora

A disputa entre Flor Fernandez, Gui Vieira e Zé Love — que estiveram a um passo da eliminação em " A fazenda 16", na noite de quinta-feira (7) — se configurou como a roça que mais mobilizou os espectadores, até agora, nesta edição do reality show.

De acordo com a apresentadora Adriane Galisteu, o programa registrou a maior quantidade de votos desta temporada. Mas, afinal, quem saiu da propriedade em Itapecerica da Serra (SP) e deixou o confinamento?

Líder do chamado "grupão" na 16ª edição do reality show transmitido pela Record — e rival do grupo formado pelos participantes Sacha Bali, Yuri Bonotto, Gui Vieira e Luana Targino —, o ex-jogador de futebol Zé Love foi eliminado de "A fazenda", nesta quinta-feira (7).

O paulista de 37 anos obteve apenas 30,02% da preferência do público para que ficasse no programa. Os índices adquiridos por Flor e Gui, entre os espectadores, foram superiores.

A saída de Zé Love do programa marca uma reviravolta no programa. Para os integrantes do "grupão", a eliminação do esportista é uma espécie de recado do público acerca do mau desempenho de quem era aliado dele — até agora, seguem na disputa, entre os participantes do "grupão", Babi, Nêssa, Flor, Juninho, Gilsão, Giselly, Flora, Sidney Sampaio, Fernando e Albert.

Quando acaba a Fazenda 2024?

A 16ª edição de "A fazenda" ainda não tem data de término definida pela emissora Record. Até o momento, foi divulgado apenas que a grande final acontecerá em dezembro. Seguem na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões, até o momento, 14 participantes.

Dois deles — Fernanda e Zaac — desistiram da disputa após um entrevero com direito a ameaças físicas. Na ocasião, o ex-jogador de futebol Zé Love precisou ser contido por dois "ninjas", como são chamados os funcionários da equipe do programa, para que ele não agredisse Sacha Bali.

