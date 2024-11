A- A+

Famosos Priscila Fantin no BBB 25? Relembre personagens icônicos na TV, como a Serena de "Alma gêmea" Atriz negocia participação no reality com o marido, Bruno Loves

Em breve, Priscilla Fantin deve aparecer em uma função na televisão nada comum à sua trajetória profissional, de novelas e outras obras de ficção. De acordo com o jornal Extra, a atriz de 41 anos está negociando uma participação sua e do marido, o também ator Bruno Loves, de 41, no Big Brother Brasil 25 com a produção do programa - que terá uma dinâmica de duplas na próxima temporada, com estreia prevista para janeiro.

Neste ano, Fantin está completando 15 anos desde sua primeira aparição na televisão em um papel fixo. A atriz iniciou a sua carreira na TV Globo em "Malhação", na temporada de 1999.

Em pouco tempo, a artista começou a ganhar destaque em diversas produções. Esteve na novela "As filhas da mãe" (2001), "Esperança" (2002) e teve uma pequena participação no "Sítio do Picapau Amarelo", o seriado inspirado no clássico de Monteiro Lobato, em 2003. Naquele mesmo ano, interpretou Olga, uma das vilãs de "Chocolate com pimenta", que se tornou um fenômeno na emissora.

Depois, Fantin ainda estrelou a novela "Alma gêmea" (2005), atualmente sendo reexibida no Vale a Pena Ver de Novo. A novela também se tornou uma parceria de sucesso dela com o autor Walcyr Carrasco, com quem ainda trabalharia em "Sete pecados" (2007) e "Êta mundo bom" (2016) - sua última aparição em tramas de ficção na Globo. Recentemente, em 2023, a atriz fez sucesso ao integrar o elenco da Dança dos Famosos, no "Domingão com Huck".

Como vai ser o BBB 25?

O "Big Brother Brasil", em janeiro de 2025, chega à 25ª edição com uma configuração inédita de participantes. Para fazer parte da temporada comemorativa, será preciso se comprometer antes de o jogo começar, já que só entram na casa os competidores que estiverem em dupla.

Pais e filhos, avós e netos, sogras e genros, amigos, primos, irmãos, casais. Laços fortes, construídos antes do confinamento, que serão colocados à prova aos olhos de milhões de espectadores. Será que a força do vínculo resistirá ao jogo? É o que o público vai descobrir a partir de janeiro, ao longo de 100 dias – período previsto para duração da nova temporada do BBB. Entre as duplas, uma fórmula que o público já conhece bem: Pipocas e Camarotes estão confirmados na próxima edição. Todos devem levar alguém importante em sua vida para formar uma dupla.

No BBB 25, a comemoração será, literalmente, em dose dupla, já que a próxima temporada do reality show mais assistido do Brasil embarca na comemoração dos 60 anos da TV Globo, que acontece no ano que vem. A residência dos brothers e sisters vai mergulhar na fábrica de sonhos, trazendo uma decoração inspirada nas muitas histórias que a Globo contou nas últimas décadas e que ainda vai contar.

Veja também

PREMIAÇÃO Os melhores livros do ano, segundo o Prêmio Biblioteca Nacional 2024; veja lista