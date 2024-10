A- A+

DANÇA Projeto leva para Brasília Teimosa imersão em videodança para crianças surdas "Depois do Voo - Rotas para Pousar no Futuro", da artista Elis Costa, acontece nesta quinta-feira (17); o acesso é gratuito

Uma experiência imersiva para estimular a imaginação de pequenos, surdos, a partir de sete anos de idade. Essa é a culminância do projeto "Depois do Voo - Rotas para Pousar no Futuro", da artista Elis Costa que, celebrando três décadas de carreira artística na dança, estará nesta quinta-feira (17) no bairro de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife.



Por lá, especificamente na ONG Centro de Educação Popular Maide Araújo (Cepoma), Laís promove evento gratuito e aberto ao público, com exibição da videodança em realidade virtual "Encanto", dirigido por ela própria junto a Alexandre Salomão, Liana Gesteira e Zé Diniz.









A obra conta com legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) - e na videodança ela também é corpo, e propõe movimento.

"A inclusão da legenda no projeto foi pensada e exercida desde a pesquisa com o acompanhamento de Bruna Cortez e Marcelo Pedrosa (consultor surdo), como parte integrante e indissociável do resultado final", diz Elis.

ÓCULOS VR

Com sessões das 9h às 11h, e das 14h30 às 16h30, o projeto - realizado com incentivo do Funcultura Pernambuco - é destinado a crianças e adolescentes, ouvintes e surdas.



Crédito: Júlio Morais

A ideia é que cada criança, com um óculos VR, seja transportada a um ambiente digital, ocasião em que estará acompanhada virtualmente da personagem da videodança.



O local da exibição ainda contará com instalação sonora externa que reforçará as sensações corporais propostas.

Serviço

Exibição da videodança "Encanto", da artista Laís Costa

Quando: Quinta-feira (17), a partir das 9h

Onde: Cepoma - Rua Dragão do Mar, 205, Brasília Teimosa

Acesso gratuito

Veja também

Antonio Fagundes "Perdi 10 quilos em uma semana", diz Antonio Fagundes sobre descoberta da diabetes tipo 2