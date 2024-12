A- A+

celebridades Viih Tube relata melhora após alta de Ravi, mas diz que ainda enfrenta crises de ansiedade No Instagram, influencer contou que 'eventos de estresse pós-traumático' estão menos frequentes duas semanas depois de o filho deixar o hospital

Após cerca de 20 dias com o filho Ravi internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) devido a um quadro de enterocolite, Viih Tube afirmou estar se recuperando gradativamente dos momentos difíceis vividos no hospital.

Apesar de sentir melhora ao longo da última semana, a influencer contou, neste sábado (28), aos seguidores no Instagram que ainda enfrenta “eventos de estresse pós-traumático”, incluindo crises de ansiedade.

“Já estou me sentindo quase 100% curada de tudo que aconteceu”, disse a ex-BBB, que também é mãe de Lua, de 1 ano, acrescentando que antes tinha crises recorrentemente.

“Eu ainda estava muito em alerta, não conseguia dormir, tendo muitos pesadelos. Ele espirrava eu já tinha crise de ansiedade achando que íamos reviver algum episódio em hospital.”

Nos stories publicados na plataforma, Viih Tube contou que pode sentir uma recuperação apenas nesta semana. “Essa semana senti que estou melhor, estão menos frequentes esses eventos de estresse pós-traumático. É claro que o que mais está acalmando meu coração é Deus, e cada conversa nossa.”

Ravi teve alta do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, duas semanas atrás. O pequeno, que estava internado desde 25 de novembro por conta de uma inflamação rara e grave, deu entrada no centro hospitalar com um quadro de enterocolite.

Trata-se de uma inflamação que afeta o intestino delgado e grosso, principalmente em recém-nascidos prematuros ou enfermos. Segundo fontes acadêmicas, é a emergência gastrointestinal mais comum em recém-nascidos, e pode ser fatal em casos graves.

O que aconteceu com Ravi?

O filho de Viih Tube e Eliezer vem enfrentando, desde que nasceu, no dia 11 de novembro, uma doença rara e grave. "O caso dele tem sido bem desafiador", explicou o influencer, em vídeo postado nos stories do Instagram: "Estamos aprendendo, a cada dia, um pouco mais".

O bebê vinha respondendo bem ao tratamento — que incluiu a inserção de um cateter no coração, como relatou o pai da criança nas redes sociais. "Isso é até um espanto para os médicos, porque bebês na mesma condição dele ficam muito piores", ressaltou Eliezer, no mesmo vídeo.

O influenciador digital esclareceu, na mesma ocasião, que a doença de Ravi não tem qualquer relação com a atonia uterina sofrida por Viih Tube durante o parto. A ex-BBB passou por uma série de complicações no parto de Ravi, que durou 19 horas.

Depois desse período, sem conseguir dilatação uterina suficiente para realizar o parto normal, a influenciadora digital se submeteu a uma cesárea de emergência. Após o nascimento do bebê, o útero da ex-BBB não contraiu adequadamente, causando uma hemorragia, com muita perda de sangue — o que a fez ser submetida a uma transfusão. O caso, porém, não tem relação com a doença da criança, segundo Eliezer.

