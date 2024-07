Virginia Fonseca diz que está com medo da casa nova: "É a primeira vez que sinto isso"

A- A+

Virginia Fonseca está com medo de se mudar. Em post em suas redes sociais, a influenciadora revelou aos seguidores que a mudança para a casa nova a deixa com medo.

"Esse mês a gente entra na nossa casa. Tô com um pouco de medo. Lá é tudo diferente, vai mudar tudo. É a primeira vez que eu sinto isso na minha vida, medo", disse ela, ao lado da mãe. "Não tem mais pra onde correr, sabe mãe."

Virginia se corrigiu, para deixar claro que esta não é a primeira vez que sente medo na vida, mas é a primeira vez que uma mudança a deixa com medo. E olha que ela já se mudou diversas vezes: Valadares, Portugal, Londrina, Goiânia...

"Meu cérebro bugou", disse ela. "Essa é a primeira vez que eu sinto medo de fazer uma mudança. Esperamos por quase três anos e agora não tô conseguindo acreditar que tá pronta. É nossa casa pra sempre", disse ela.

Virginia aproveitou e mostrou espaços da nova casa: as filhas, mais crescidas, vão dormir em camas. A casa vai ter um cinema, com frigobar, pipoqueira e "um tanto de coisa gostosa". Do lado externo, uma brinquedoteca para as crianças e um espaço para o relax.

