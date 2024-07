A- A+

tempo Virginia Fonseca, na reta final da gravidez, reclama de calor em viagem aos EUA com as filhas Influenciadora, Virginia Fonseca, aproveita os parques de diversões temáticos em Orlando sob o forte calor que afeta a região

Nem tudo são flores na viagem de férias que Virginia Fonseca realiza com a filhas — Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 — para os Estados Unidos. Na reta final da terceira gravidez, a influenciadora digital, de 25 anos, aproveita os parques de diversões temáticos em Orlando sob o forte calor que afeta a região. Ela mostrou, por meio das redes sociais, que a sensação térmica, na última segunda-feira (9), era de 40°C.

"A umidade está aumentando a sensação térmica", ela explicou, por meio dos Stories no Instagram. Para tentar amenizar as altas temperaturas, Virginia comprou ventiladores portáteis e individuais para as filhas, como mostrou também por meio das redes sociais. "Saindo do parque nesse 'mood'. Será que aproveitaram?", ela questionou.

As ondas de calor mortais são 35 vezes mais prováveis devido às alterações climáticas nos EUA, México e América Central, segundo um estudo publicado no último mês. Especialistas alertam que uma onda de calor generalizada provocará temperaturas recordes nos EUA, sobretudo na costa oeste do país. Do último mês pra cá, milhões de americanos enfrentam um domo de calor que também paira sobre o Arizona e Nevada.

