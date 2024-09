Viúva de Chrystian revela o que motivou o fim da dupla Chrystian & Ralf: "não houve briga"

A- A+

A viúva do cantor sertanejo Chrystian, Key Vieira, revelou o que motivou o fim da dupla Chrystian & Ralf. Em entrevista ao Domingo Record, neste domingo (22), ela negou os rumores de briga entre os irmãos. Segundo Key, o sertanejo, falecido em 2024 aos 67 anos, decidiu seguir carreira solo para se dedicar a novos projetos pessoais.



"Dupla é que nem casamento, foram 38 anos de uma relação de muitos shows, eles viajavam muito. Com 38 anos, o Chrystian queria fazer uma carreira solo, tinha vários projetos que ele queria e, com a dupla não dava para fazer. Então ele resolveu seguir a carreira sol", explicou Key.



"Não houve briga. Eles não estavam se falando, mas brigar, eles não brigaram", esclareceu a viúva na entrevista,q ue foi concedida em sua casa em Mairiporã (SP). Key Vieira também falou sobre os últimos anos ao lado do cantor e sua luta contra a doença que o levou à morte.





Veja também

