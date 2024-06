123milhas: veja se seu nome está na lista de credores e saiba como solicitar valores

A- A+

Foi lesado pela 123milhas? A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) atualizou a cartilha com orientações para consumidores na lista de credores. O documento indica os sites para consulta, explica o que os consumidores devem fazer caso não tenha seus nomes inseridos e quem tem valores a receber.

Os procedimentos devem ser realizados no site divulgado na internet pela Administradora Judicial do grupo de empresas 123milhas e podem ser feitos pelo próprio consumidor. Basta seguir o “passo a passo” divulgado pela DPMG na cartilha.

Segundo a Defensoria Pública, quem ainda não teve o nome na listagem publicada, a cartilha ensina como fazer a habilitação de crédito, procedimento destinado a pedir a inclusão do nome do consumidor e do valor devido. Para quem teve informação incorreta sobre a dívida, deve realizar um pedido de correção de dados pessoais ou de valores a receber.

Segundo a empresa, o site foi criado pela administração judicial para ser o espaço oficial de informação aos credores sobre as classificações e créditos a eles atribuídos pelo Grupo 123milhas para fins da recuperação judicial.

A empresa esclarece ainda que, após a publicação do link contendo a lista de credores, a juíza do caso deve marcar uma audiência com a Administração Judicial, o Ministério Público e o Grupo 123milhas para fixar os próximos passos do processo da recuperação judicial.

Como consultar a lista de credores?

Acesse o site criado pela administração judicial. Em seguida, clique em "Lista 123 Milhas", na parte superior da página, e confira se seu nome está na lista e se seus dados e o valor devido estão corretos. A outra alternativa é confirmar se seu nome está listado por meio do chatbot, recentemente disponibilizada no site da Administradora Judicial. Você poderá consultar, por meio do seu nome e CPF, se os seus créditos já constam da Recuperação Judicial. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone 08001236347 ou pelo e-mail [email protected].

Quem deve constar na lista divulgada?

Devem estar na lista todas aquelas pessoas que tinham valores ou serviços a receber das empresas 123 Viagens e Turismo LTDA e Art Viagens e Turismo LTDA (HotMilhas), em razão de contratos celebrados até o dia 29/08/2023 (ou seja, data do pedido de recuperação judicial).

Aqueles consumidores que conferiram seus dados pessoais e os valores de seus créditos e não encontraram inconsistências ou divergências devem apenas aguardar as próximas fases do processo de recuperação judicial, que serão objeto de divulgação nos canais oficiais da Defensoria Pública de Minas Gerais oportunamente.

O que fazer se não encontrar meu nome na lista de credores?

O consumidor que não encontrar seu nome na lista de credores deverá solicitar diretamente à Administradora Judicial a inclusão de seus dados pessoais e dos respectivos valores que lhes são devidos pelas empresas do Grupo 123 Milhas.

Veja também

Brasil País tem grandes recursos e deve usá-los em prol da sociedade, diz presidente da Petrobras