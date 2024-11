A- A+

Agrinordeste 31ª edição da Agrinordeste promove atividades focadas em tecnologia; confira detalhes O evento acontece entre os dias 7 e 10 de novembro, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda

A 31ª edição da Agrinordeste, que acontece de 7 a 10 de novembro, oferece uma programação com oficinas e atividades focadas em tecnologia, como o uso de drones e óculos de realidade virtual no campo. O evento gratuito acontece no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

Entre as inovações apresentadas, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Pernambuco (Senar-PE) traz um estande especial com o uso de óculos de realidade virtual, onde os visitantes podem explorar de forma interativa ambientes como queijarias artesanais, ambientes da piscicultura e conjuntos de colmeias, observando o processo de produção do mel e a criação de peixes em ambientes controlados.

Essa imersão digital permite que os participantes compreendam a rotina de produção de alimentos e os cuidados envolvidos em cada etapa, desde a colheita até a comercialização.

Drones

Nos quatro dias da Agrinordeste, serão realizadas oficinas que demonstrarão como os drones são empregados no campo, auxiliando agricultores em tarefas de georreferenciamento, mapeamento de áreas, aplicação seletiva de insumos e monitoramento de lavouras.

A programação aborda desde as técnicas de voo e manobras até a legislação específica para operadores de drones no campo, e mostrará como a tecnologia pode melhorar a precisão das operações agrícolas, reduzir custos e otimizar o tempo de produção.

