4º ExpoAgro Nordeste pretende superar marca de R$ 20 milhões em negócios

A 4ª edição da ExpoAgro Nordeste, deve superar a marca de R$ 20 milhões durante os dias 21 a 29 de setembro, no Parque de Exposições do Cordeiro. A feira vai reunir produtores, empresários e demais profissionais dos setores agrícola, agropecuário e agroindustrial da região.

A intenção do evento é apresentar as principais novidades do agronegócio, promovendo networking e impulsionamento do mercado. Com cerca de 500 expositores, distribuídos em stands, o evento ainda vai contar com leilões, palestras, workshops, rodadas de negócios, praça de alimentação e feira de pequenos animais para crianças.



