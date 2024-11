Secretário da Fazenda, Wilson de Paula diz que 2024 sinaliza um momento de mudança para Pernambuco

A- A+

O secretário da Fazenda de Pernambuco (Sefaz), Wilson José de Paula, afirmou, na manhã desta quinta-feira (28), em entrevista ao programa Folha Política, da Rádio Folha FM 96,7, que a gestão da governadora Raquel Lyra (PSDB) não é improvisada.

“A gente não está improvisando. A gente tem um plano, sabe aonde quer chegar. Vamos cometer erros. Não temos compromisso com os erros, cometemos alguns. Vamos corrigir. Provavelmente cometeremos outros e vamos assumir e corrigir, mas nesse momento o que eu diria é: ‘2024 sinaliza um momento de mudança para Pernambuco, de mudança estrutural’. É isso que a gente se propõe a fazer”, disse.

Aliada

Em relação comentário do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que esteve no Recife esta semana, e disse que sempre considerou Raquel Lyra como da base aliada, Wilson de Paula, antes de responder, concordou que a gestora sempre ressalta o bom tratamento que Pernambuco tem recebido do governo Lula.

“A governadora externaliza isso sempre, de como tem sido essa relação com o Governo Federal. A gente sente isso, a área técnica sente isso. Inclusive, nossa equipe é bastante elogiada pela equipe do Governo Federal pelo envolvimento, pela qualidade das entregas, pelo planejamento”, comentou.

Para Wilson, o tratamento com a União veio do trabalho desenvolvido pelo governo do Raquel. “Esse tratamento foi resultado de um trabalho que a governadora fez de diálogo, de interlocução, de levar os projetos, de defender os projetos, de levar seus técnicos lá (Brasília) para que eles possam apresentar e, fundamentalmente, dar respostas de uma forma muito transparente e direta”, afirmou.

O secretário esclareceu que a credibilidade da governadora também gerou a “excelente relação que se tem com o governo federal”. “Agora, qual vai ser o resultado político e qual a leitura política que se faz, eu vou deixar para vocês”, brincou ele.

Capag

O secretário comentou, ainda, o fato de o Estado de Pernambuco ter recebido, em meados deste mês uma avaliação fiscal positiva da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), obtendo a nota B+ na Capacidade de Pagamento (Capag), referente ao exercício de 2023. “Mudar de patamar, chegar aonde nós chegamos, de forma consistente, estruturada, nos dá mais credibilidade e força para fazer contratos melhores de empréstimos com garantira da União”, explicou.

Segundo o secretário, Pernambuco hoje não tem déficits em aberto, e as contas estão todas em dia. “Obviamente, tem alguma questão operacional em alguma secretaria, que é um processo normal dentro da execução orçamentária pública, mas hoje Pernambuco tem suas contas em dia. Como eu digo sempre lá, eventualmente, você tem algum fluxo necessário para controlar”, esclareceu.

Wilson afirmou que Pernambuco é um governo que respeita os contratos e quando não tem o recurso no momento necessário – e às vezes, até de uma forma antecipada para algumas situações – sempre tem uma data prevista. “A gente tem previsibilidade, planejamento, não improvisa”, acrescentou.

Recorde

Nos primeiros seis meses deste ano, Pernambuco teve o maior investimento da história do Estado (em primeiros semestres), comparado até a anos em que houve Copa do Mundo, o que, para o secretário, é um grande feito.

“Estamos acelerando, a tendência é aumentar essa velocidade. Projetos já estão sendo elaborados, muitos já aprovados, muitos já em execução, e, o que é mais importante de dizer do ponto de vista de um governo responsável com a sustentabilidade fiscal do Estado: não temos projetos em laços financeiros, não estamos fazendo entregas com cartão de crédito ou com cheque especial. Estamos fazendo entregas com o orçamento”, afirmou.

Apoio

Ao relembrar a data que assumiu a Secretaria da Fazenda, Wilson fez questão de registrar o quanto foi importante o apoio que recebeu e que o fez perceber que a missão seria difícil, mas que ele não estaria sozinho.

“Naquele dia 1º de março (de 2023), tive a oportunidade de receber duas pessoas na minha sala que foram muito sintomáticas para mim, que me sinalizaram muito o que seria a minha missão em Pernambuco, que foi Eduardo (de Queiroz) Monteiro (presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco) e meu embaixador, o amigo querido Renato Cunha (presidente do Sindaçúcar-PE), que estiveram levando algumas questões de Pernambuco naquele momento da chegada e com muito cuidado, gentiliza a forma que nós conversamos. Naquele momento, eu percebi que eu não estaria sozinho. Tinha muita gente compromissada com o Estado de Pernambuco. Naquele eu falei: essa missão aqui vai ser difícil, mas eu percebi ali que eu não estava sozinho”, recordou.

Orçamento

Wilson de Paula também comemorou a aprovação pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) da Lei Orçamentária para 2025, esta semana,sem emendas, que, segundo ele, tecnicamente foi muito bem elaborado. Quanto às emendas apresentadas pela oposição, ele disse que algumas foram tecnicamente elaboradas e outras podem ser atendidas durante o percurso.

“É importante que o Poder Executivo tenha esse planejamento. Não estamos improvisando. Quando a gente faz esse planejamento é porque acredita nele, e tem que brigar. Essa sinalização de que temos mais responsabilidades para o ano que vem”, justificou.

Cortes

Quanto aos cortes realizados no ano passado, o secretário explicou que não afetaram as áreas essenciais, pelo contrário, houve crescimento em saúde, educação e segurança. “Fizemos um corte de mais de R$ 500 milhões na máquina. Na própria Secretaria da Fazenda, fiz cortes. Cada secretário tinha uma meta de 25%. Foi um corte real e que não volta mais. Foi algo que fizemos porque aprimoramos a máquina para trabalhar com aquele volume”, detalhou.

Prêmio

O Governo de Pernambuco, por meio das Secretarias da Fazenda e da Secretaria da Controladoria Geral do Estado (SCGE), é finalista do 29º Prêmio Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, na categoria “Soluções em Gestão Fiscal. O Estado garantiu a conquista com o projeto “Trilhas Fiscais e Sociais do Estado de Pernambuco", desenvolvida e implantada em 2023. O secretário comentou o prêmio.

“Pernambuco criou sua trilha fiscal social em que economizamos R$ 200 milhões sem nenhum ruído, sem nenhuma reclamação. Fizemos com que os recursos destinados à área social chegassem a quem tem que chegar. Criamos uma trilha de cruzamento de higienização da base do CadÚnico e isso nos ofereceu uma economia de R$ 200 milhões – R$ 100 milhões no ano passado e R$ 100 milhões este ano”, contabilizou.

