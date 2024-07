A- A+

A Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (AFCP) reuniu, na sede da entidade, na Imbiribeira, na noite dessa segunda (29), cerca de 200 lideranças locais, regionais e nacionais do setor sucroenergético para celebrar seus 80 anos de atividades.



Na abertura do evento, o presidente da AFCP, Alexandre Andrade Lima, falou sobre a satisfação de estar na Presidência em uma data tão importante para a associação, agradeceu aos profissionais que participam da gestão dele e fez uma apresentação dos trabalhos realizados.

“A entidade sempre buscou dar as melhores condições para a produção de cana aos seus fornecedores. Está cada vez mais fortalecida. A gente espera que venham outros 80 anos aí pela frente, com muita prestação de serviços e com um trabalho de harmonia aqui em Pernambuco para o bem de todo o setor”, disse o presidente da AFCP.



O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, que fez parte da mesa de honra do evento, em seu discurso ressaltou o carinho que o pai dele, Armando Monteiro Filho, nutria pela sede da AFCP. “Meu pai era mais do setor primário no coração do que propriamente industrial. Meu pai tinha um carinho muito especial por esta casa”, lembrou.

Relevância

O empresário também destacou a alegria de estar celebrando o segmento que, segundo ele, é o mais importante da agricultura do Estado.



“É a base econômica da agroindústria e também a base econômica do nosso setor. Uns sem número de pequenos e médios produtores, até de parceleiros, que fazem do fornecedor de cana um segmento muito relevante. Nós temos a exata consciência de que nada seríamos sem o fornecedor de cana”, disse o presidente do Grupo EQM.

Durante o evento, a AFCP prestou homenagens, com entrega de uma placa, aos ex-presidentes da entidade José Maria de Andrade Filho, Manoel Antônio Soares Neto, Ricardo Buarque Gusmão; à Associação dos Plantadores de Cana da Paraíba (Asplan-PB), através do seu atual presidente, José Inácio de Morais Andrade, e dos ex-presidentes Raimundo Nonato de Siqueira e Oscar Gouveia.

Homenagens

Também receberam a honraria o presidente da Federação dos Plantadores de Cana do Brasil (Feplana), Paulo Leal; e o presidente da Datagro, Plínio Nastari - que também comandou uma palestra sobre o panorama brasileiro do setor sucroenergético.

Além de Alexandre Andrade Lima, Eduardo de Queiroz Monteiro e Paulo Leal, integraram a mesa de honra do evento o deputado federal Coronel Meira; o deputado estadual Antônio Morais; o presidente da União Nordestina dos Produtores de Cana-de-açúcar (Unida), Pedro Campos Neto; o presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Renato Cunha; e o presidente do Cultivadores de Cana do Estado de Pernambuco (Sindicape), Gérson Carneiro Leão.

Engenhos

Uma exposição com mais de 30 quadros antigos retratando sedes de engenhos também constaram da programação do evento comemorativo.



As obras, pertencentes à Sociedade Auxiliadora da Agricultura, foram gentilmente cedidas pelo presidente da entidade, Ricardo Rodrigues, ex-secretário da Agricultura do governo Jarbas Vasconcelos.

Do Grupo EQM, além do presidente, também participaram do evento o diretor e membro do conselho, Domingos Azevedo, e o diretor comercial Paulo Júlio.

