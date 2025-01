Agência de Empreendedorismo de Pernambuco libera mais de R$ 22 milhões em crédito em 2024

A- A+

Os negócios pernambucanos receberam mais de R$ 22 milhões em crédito no ano de 2024 por meio da Agência de Empreendedorismo do Governo de Pernambuco (AGE-PE). A política pública visa gerar ocupação e renda por meio do incentivo ao empreendedorismo em todas as regiões do Estado.

Ao todo, os recursos liberados somaram R$ 22.331.819. O montante foi destinado aos informais, Microempreendedores Individuais (MEIs), Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte. Os empréstimos variaram de mil a três milhões de reais, de acordo com a realidade de cada negócio.

A Superintendência de Pequenos Negócios foi responsável pelo financiamento de mais de R$ 10 milhões para os empreendedores de menor porte, enquanto a de Operações Especiais liberou mais de R$ 12 milhões para as marcas mais robustas.



No ano passado, a AGE-PE também conseguiu reduzir a média de inadimplência para 3,29% ao ano. A mudança contraria o aumento dos débitos nos anos anteriores, que foram de 11,68% em 2021, 12,45% em 2022, e 13,62% em 2023.

Em 2024, as operações para MEIs atingiram mais de R$ 2,4 milhões liberados e um crescimento de 700% em relação ao ano anterior. Em especial, neste campo do microcrédito, 255 negócios foram contemplados em 2024, entre novos clientes e renovações.

A diretora-presidente da AGE-PE, Angella Mochel, ressaltou os números que demonstram a ampliação do acesso ao crédito no ano passado.

"O ano de 2024 foi desafiador no sentido de que trabalhamos muito para possibilitar crédito para categorias relevantes e que merecem toda a atenção, que são os microempreendedores individuais e o nosso público-alvo do microcrédito. No caso dos MEI’s nós conseguimos saltar de 30 negócios fomentados em 2023 para 255 em 2024. Em termos de recursos, pulamos de R$ 340 mil, liberados em 2023, para R$ 2,4 milhões no ano passado, um crescimento acima dos 700%", disse.

Caravana

Durante todo o ano, a AGE-PE percorreu o Estado com a sua Caravana do Crédito. O formato itinerante tem como objetivo garantir a interiorização das ações da Agência de Empreendedorismo. Em 2024, a ação chegou a 24 municípios e realizou mais de mil atendimentos. A caravana passou por cidades como Araripina, Buíque, Bom Jardim, Bezerros, Igarassu, Palmares e Paulista.

Veja também

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CNPS confirma reunião extraordinária amanhã, às 14h30; teto do consignado entra na pauta