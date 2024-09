Agrinordeste, maior evento regional indoor de agronegócio, adianta programação deste ano

A- A+

A edição deste ano da Agrinordeste, maior evento indoor de agronegócio das regiões Norte e Nordeste, realizado pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Pernambuco (Faepe), já tem data marcada. Será de 7 a 10 de novembro, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda. Para este ano, a feira traz ao público uma programação ainda mais diversificada que inclui, entre outras atrações, palestras, oficinas, culinária, venda de produtos do campo e do mercado pet.

“É com grande entusiasmo que anunciamos a 31ª Agrinordeste. Dentre as novidades deste ano, podemos destacar a ‘Carreta Agro Pelo Brasil’, que aproxima o público à cultura agropecuária, em um ambiente moderno e inovador. O equipamento possui 98 metros quadrados, com uma área multiuso, utilizada como sala de treinamentos, cozinha experimental e espaço de imersão sensorial com a exibição de vídeos sobre o agro, além de contar com estúdio de podcast”, adiante o presidente da Faepe, Pio Guerra.

Este ano, serão oferecidas cerca de 120 palestras e oficinas, distribuídas em nove auditórios. Os temas abrangem apicultura, aquicultura, avicultura, bovinocultura de corte e de Leite, cana-de-açúcar, caprinovinocultura, cooperativismo, floricultura, fruticultura e horticultura.

Entram também na lista de temas das palestras e oficinas jardinagem, políticas públicas e turismo rural. Haverá, ainda, um espaço reservado à abordagem de novos temas e outro direcionado exclusivamente ao mercado pet. De acordo com Pio Guerra, outra atração da 31ª Agrinordeste será “Como Empreender no Meio Rural”, com atendimentos personalizados no estande do Senar-PE.

A Feira de Produtos do Campo apresentará ao público uma variedade de artigos de fazendas de todo o Brasil, que vão desde produtos avícolas e lácteos, passando por hortifrútis, vinhos, mel, plantas ornamentais e medicinais, além de insumos agropecuários.

Pio Guerra: "Dentre as novidades deste ano, podemos destacar a 'carreta agro pelo Brasil'"

“Neste evento, um dos mais importantes do setor agropecuário brasileiro, teremos um diversificado elenco de palestras, oficinas e exposições, refletindo a pujança e as inovações do agronegócio, sem esquecer das tradições do campo. Será uma excelente oportunidade para promover negócios, conhecimento e troca de experiências”, afirmou Pio Guerra.

O evento também será palco do Festival Gastronômico Sabor do Campo, que junta renomados chefs de cozinha, realizando oficinas voltadas à culinária regional, ao preparo de churrascos, doces e confeitaria. Já o 16° Show de Lácteos vai exibir os melhores produtos da região no 9º Concurso de Queijos e Outros Lácteos.

Na Arena Agrinordeste, o público terá acesso a apresentações equestres e oficinas de trabalho. No Espaço Moda Agro, destacam-se os estandes de empresas de confecções, com a realização de desfiles onde os expositores apresentarão as principais tendências nos setores de vestuário, calçados e acessórios.

A 11ª Feira dos Produtores de Cana do Nordeste (Norcana), com estandes de insumos, equipamentos e máquinas agrícolas, vai trazer as últimas novidades voltadas para o setor sucroenergético. Já a nova Vila Pet engloba uma série de serviços e produtos para animais de estimação, além de competições e oficinas.

“Esperamos receber mais de 32 mil visitantes, certos de que esta edição será um marco em nossa exitosa trajetória, mais uma vez com a valorização do agronegócio, aproximando o campo da cidade”, ressaltou Pio Guerra.

Com entrada gratuita, o funcionamento da feira será das 10h às 22h. A 31ª Agrinordeste tem patrocínio do Sebrae, Sistema CNA/Senar, Senar Pernambuco, e apoio do Sistema OCB.

