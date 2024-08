A- A+

EDUCAÇÃO Curso gratuito de técnico em agropecuária: Codai UFRPE oferta 206 vagas; saiba como se inscrever Podem participar pessoas com 18 anos ou mais e que tentam concluído o Ensino Fundamental

Estão abertas as inscrições para 206 vagas em curso gratuito de técnico em agropecuária ofertadas pelo Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas (Codai), da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

As inscrições podem ser realizadas até 20h de 4 de setembro de 2024, por meio de preenchimento de formulário eletrônico disponível neste link. A modalidade do curso é de Educação para Jovens e Adultos (EJA).

Podem participar pessoas com 18 anos ou mais e que tenham concluído o Ensino Fundamental.

As vagas, todas no Interior do Estado, são assim distribuídas:

- 77 para Aliança, na Mata Norte;

- 80 para Bom Jardim, no Agreste;

- 49 para Paudalho, também na Mata Norte.

As vagas são para modalidade presencial no município escolhido no ato da inscrição.

Cada estudante matriculado, reforça a UFRPE, receberá assistência estudantil no valor de R$ 10 por dia de curso frequentado.

O resultado da seleção será divulgado entre 5 e 10 de setembro, no site da instituição. As aulas começam em 16 de setembro.

Curso

O curso tem duração de três anos e será ministrado de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h45.

As aulas práticas ocorrem aos sábados, mediante agendamento prévio.

Os estudantes ainda receberão, gratuitamente, uma camisa para usar nas atividades do curso.

