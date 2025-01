A- A+

Negócios Alibaba vende participação na Sun Art para a DCP por US$ 1,58 bilhão Em 2020, o Alibaba pagou US$ 3,6 bilhões por uma participação majoritária na empresa

O Alibaba concordou em vender sua participação majoritária de 78,7% na Sun Art para a empresa chinesa de private equity DCP Capital Partners por 12,298 bilhões de dólares de Hong Kong, o equivalente a US$ 1,58 bilhão, segundo comunicado ao mercado.

A alienação é descrita pelo Alibaba como uma "boa oportunidade" para monetizar os ativos non-core do grupo e utilizar tais recursos para focar no desenvolvimento de seus negócios core e aumentar o retorno aos acionistas.



Em 2020, o Alibaba pagou US$ 3,6 bilhões por uma participação majoritária na Sun Art.

