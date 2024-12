A- A+

REFORMA TRIBUTÁRIA Alíquota média do IVA vai cair em relação ao que se paga hoje, afirma Appy Ele estima que a redução da sonegação, inadimplência e fraude pode diminuir a alíquota em 3 pontos porcentuais

O secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, pontuou que a alíquota do futuro Imposto sobre Valor Agregado (IVA) vai cair em relação na comparação com a atual carga.



Ele estima que a redução da sonegação, inadimplência e fraude pode diminuir a alíquota em 3 pontos porcentuais.

E acrescentou: "Se não houvesse redução de sonegação e inadimplência, a alíquota média seria a mesma que temos hoje por definição, porque estou mantendo a carga tributária. Mas a reforma tributária é desenhada para reduzir bastante sonegação, inadimplência e fraude, sobretudo fraude com nota fiscal fria. E isso vai ter o efeito positivo de reduzir a alíquota média para quem paga tributos no país."

Appy disse que estima que esse efeito será de 3 pontos porcentuais, o que "não é pequeno". Também destacou que o novo sistema trará mais transparência e será mais fácil para a sociedade colaborar no controle da carga tributária.

O Congresso finalizou na terça-feira a votação da regulamentação da reforma tributária. Na semana passada, o texto passou pelo crivo dos senadores e ontem os deputados fizeram as mudanças finais na proposta, que agora segue para sanção presidencial.



