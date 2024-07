A- A+

prime day Amazon celebra a 5ª edição do Prime Day no Brasil com descontos em dezenas de milhares de produtos Membros Prime poderão aproveitar ofertas exclusivas durante seis dias, de 16 a 21 de julho

De 16 a 21 de julho, membros do Amazon Prime, programa que combina benefícios de compras e entretenimento, poderão aproveitar ofertas exclusivas em dezenas de milhares de produtos de diversas categorias, além de frete grátis, que os membros já aproveitam o ano todo, para todos os pedidos.

Entre as categorias em destaque estão Dispositivos Amazon, Bem-Estar, Livros, Cozinha, Computadores, Limpeza da Casa, Moda, Beleza, Eletrônicos, e Celulares e Acessórios. A 5ª edição do Prime Day no Brasil ainda traz variedade em meios de pagamento e cupons exclusivos.



"Mais uma vez, nos empenhamos para trazer ofertas e descontos atrativos para os nossos membros Prime ao longo dos seis dias de evento. Foram meses de preparação, engajamos marcas de mais de 30 categorias e vendedores parceiros da nossa loja, para trazer uma ampla seleção de ofertas para nossos clientes. Sabemos que nossos clientes adoram economizar e por isso, estamos investindo em diversos canais para comunicar os cupons exclusivos que preparamos para essa edição", afirma Juliana Sztrajtman, diretora de Varejo da Amazon Brasil.

Confira algumas das melhores ofertas que estarão disponíveis neste Prime Day, exclusivas para membros Prime:



Dispositivos Amazon

A partir do dia 15 de julho, às 12h, dispositivos selecionados da família Echo com Alexa - incluindo Echo Pop, Echo Dot 5ª geração, Echo 4ª geração, Echo Show 5, Echo Show 8, Echo Show 10, Echo Show 15 e Echo Buds - terão até R$335 off.

Dispositivos Fire TV com Alexa terão até R$ 90 off e e-Readers Kindle com até R$ 337 off.

Além das ofertas citadas acima, a Amazon acaba de apresentar o novo Echo Spot, o mais recente lançamento da linha de dispositivos Echo com Alexa integrada e os membros Prime podem obtê-lo por apenas R$449 do dia 8 ao dia 21 de julho, em comemoração ao Prime Day.

O Echo Spot é um despertador inteligente com som potente e vibrante. Possui um display que facilita ver rapidamente a hora, a previsão do tempo, os nomes de músicas e definir e visualizar alarmes.

Os dispositivos da linha Echo, Fire TV e Kindle podem ser adquiridos em até 12 vezes sem juros. Além das promoções, os membros Prime podem contar com frete grátis e aqueles que realizarem o pagamento nos métodos Pix ou boleto terão + 10% de desconto.

Livros: até 50% de desconto em livros de editoras como HarperCollins, Record, Planeta, Globo, Arqueiro e Sextante;

Cozinha: até 30% de desconto em fritadeira air fryer, liquidificador, blender waffle maker de marcas como Hamilton Beach Mondial, Philco e Britânia;

PC e Informática: até 40% de desconto em notebooks Apple, Lenovo e ASUS, além de descontos em tablets Apple, Samsung e Lenovo;

Casa: até 30% de desconto em marcas como Buddemeyer, Electrolux, Hamilton Beach, Mondial, Philco, Britânia e WAP;

Limpeza da casa: até 30% de desconto em itens de marcas como Omo, Ariel, Cif e Veja;

Moda: até 40% de desconto em roupas masculinas Insider e Reserva, além de relógios e acessórios Casio, Mormaii e Champion;

Beleza: até 30% de desconto em produtos de marcas como Cetaphil, TRESemmé, Lola Cosmetics, L'Óreal, Neutrogena, Nivea, Forever Liss, La Roche-Posay, Real Techniques e Isdin;

Eletrônicos e TVs: até 25% de desconto em TVs Samsung, LG e TPV, Canon, Philips;

Ferramentas e Construção: até 30% de desconto em furadeiras, parafusadeiras, esmerilhadeiras, serras de mesa e lixadeiras WAP, Bosch e Vonder;

Casa Inteligente: até 35% de desconto em fechadura digital, tomada e interruptor inteligente de marcas como Elgin, Intelbras e Positivo Casa Inteligente;

Papelaria e Escritório: até 30% de desconto em itens de marcas como Faber-Castell, BIC, Stabilo;

Brinquedos e Jogos: até 30% de desconto em blocos de construir e montar Lego, bicicletas infantis e adultas Colli e Speedo, além de veículos elétricos, jogos de cartas, bonecas e acessórios de marcas como BangToys, Grok Games, Zoop Toys, Sylvanian Families, Paper Games;

Esportes e Aventura: até 45% de desconto em tênis esportivos e chuteiras Under Armour, Fila, NewBalance, Umbro e Skechers;

Alimentos e Bebidas: até 35% de desconto em café Baggio, Orfeu e 3 Corações;

Bebidas Alcoólicas: até 35% de desconto em produtos Johnnie Walker, Don Julio, Tanqueray, Absolut e Aperol;

Itens Gamer: até 30% de desconto em consoles Nintendo, jogos Playstation, Xbox, Nintendo e PC gaming Lenovo e Logitech;

Piscina e Jardim: até 20% de desconto em cadeiras reclináveis, piscinas, espreguiçadeiras e churrasqueiras MOR.



Loja Apoie Pequenos Negócios

A Amazon tem o prazer de, mais uma vez, abrir espaço para que seus vendedores parceiros de todo o Brasil, especialmente os empreendedores de pequenas e médias empresas, apresentem seus produtos aos membros Prime.

Durante o Prime Day deste ano, 15% das vendas da Loja de Pequenos Negócios serão revertidos à ONG Parceiros Voluntários. Confira algumas das ofertas:

Vitaminas e suplementos: até 40% de desconto em produtos da Ellym Nutrition;

Bebidas Alcoólicas: até 40% de desconto em produtos da Philip Mead;



Moda Infantil: até 35% de desconto em produtos da DCP Kids;

Moda Masculina: até 50% de desconto em produtos da Chapelaria Vintage e Almix;



Moda Feminina: até 30% de desconto em produtos da Use Luxe;

Móveis e decoração: até 20% de desconto em produtos da Strassis Design;

Brinquedos: até 35% de desconto em produtos do Mega Compras.



