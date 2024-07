A- A+

Amazon Bezos venderá US$ 5 bi de ações da Amazon após preço recorde Papéis da varejista subiram 32% neste ano com a expectativa de que seu negócio de nuvem será beneficiado pelo crescimento da inteligência artificial

Jeff Bezos divulgou um plano para se desfazer de 25 milhões de ações da Amazon no valor de US$ 5 bilhões depois que o preço do papel atingiu um novo recorde.

O plano foi comunicado após o fechamento do mercado nesta terça-feira.

As ações da Amazon fecharam a US$ 200 na terça-feira, o valor mais alto desde sua estreia na bolsa em 1997. Elas subiram 32% este ano, com a expectativa de que seu negócio de nuvem se beneficiará do crescimento da tecnologia generativa de IA.

Em fevereiro, Bezos vendeu ações no valor de cerca de US$ 8,5 bilhões ao longo de nove sessões — a primeira vez que ele se desfez de ações da empresa desde 2021. As vendas adicionais elevariam o total no ano para cerca de US$ 13,5 bilhões, de acordo com cálculos do Bloomberg Billionaires Index.

Bezos ainda deteria quase 912 milhões de ações, ou cerca de 8,8% da Amazon, após a venda.

Ele é a segunda pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio de US$ 221,6 bilhões, e também é dono da empresa de exploração espacial Blue Origin e do Washington Post.

Um porta-voz da Amazon não quis comentar as vendas mais recentes.

Em novembro, Bezos, de 60 anos, anunciou que se mudaria da região de Seattle para Miami. O estado de Washington instituiu um imposto de 7% sobre ganhos de capital em 2022 - algo que a Flórida não tem - o que significa que a mudança de Bezos provavelmente lhe pouparia centenas de milhões de dólares em impostos.

Veja também

Plano Safra Planalto confirma Plano Safra 2024/25 de R$ 400,59 bilhões para agricultura empresarial