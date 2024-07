Novo livro de Felipe Neto lidera lista de mais vendidos da Amazon em apenas seis horas

A- A+

Em apenas seis horas de pré-venda, o novo livro de Felipe Neto, “Como enfrentar o ódio”, chegou ao topo dos mais vendidos do site da Amazon nesta segunda-feira, 8.

A estreia do influenciador na editora Companhia das Letras será lançada no dia 7 de setembro, na Bienal do Livro de São Paulo.



Enquanto o livro ainda não sai oficialmente, a pré-venda oferece brindes como uma bandeira decorativa e um mês de acesso gratuito ao Clube do Livro Felipe Neto.



O livro está, no formato físico, por R$ 69,90.

A obra é descrita como "um relato franco e pessoal", em que uma das primeiras celebridades do YouTube no país compartilha o seu processo de tomada de consciência política e conta como o ódio entrou na sua vida, primeiro ajudando a propulsar sua carreira, depois se voltando contra ele.



