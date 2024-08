A- A+

CELEBRAÇÃO Associação Comercial de Pernambuco comemora 185 anos com homenagens Entidade fez entrega das Medalhas Dom Pedro II e Hermes a seis personalidades, entre elas o prefeito do Recife, João Campos, e o advogado Luiz Piauhylino

A Associação Comercial de Pernambuco (ACP), a mais antiga entidade representativa do setor empresarial do Estado e a segunda do gênero no Brasil, celebrou 185 anos de atividades, na noite desta quinta-feira (29), com uma cerimônia, no Palácio do Comércio, sede da ACP, em frente ao Marco Zero, no centro do Recife.

De acordo com o presidente da ACP, o advogado e empresário Tiago Carneiro, à frente da entidade há quase cinco anos, o principal desafio daqui para frente é a reinvenção. “A gente vive em um mundo de mudanças frequentes, e cada vez mais essas mudanças tomam um espaço de tempo menor. O desafio é a gente conseguir acompanhar as mudanças para poder tocar os negócios, já que estamos aprendendo a conviver com essas novas tecnologias”, ressaltou Carneiro.

Como parte das comemorações, a ACP concedeu a Medalha Dom Pedro II, o mais alto grau de reconhecimento da associação, a duas personalidades que se destacaram pelos excepcionais serviços a Pernambuco, ao Recife, ao setor comercial e aos empreendedores. A entrega foi realizada por Tiago Carneiro.

O primeiro agraciado foi o prefeito João Campos, que foi representado pela secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Joana Florêncio. “É uma honra receber essa homenagem em nome do prefeito. A ACP é muito parceira estratégica da prefeitura. Então, é muito bom a gente ter parcerias estratégicas para sempre estar inovando e desenvolvendo economicamente e sustentavelmente a nossa cidade”, disse a secretária.

A outra personalidade a receber a Medalha Dom Pedro II foi o advogado Luiz Piauhylino, também ex-deputado federal e ex-senador. “Para mim, é uma honra muito grande receber essa medalha, porque estou recebendo de uma entidade que tem história, e continua prestando serviços e ajudando o Estado de Pernambuco. Essa medalha vai ficar em um lugar muito importante da minha vida”, disse Piauhylino.

Piauhylino (D) recebeu a Medalha Dom Pedro II das mãos do presidente da ACP, Tiago Carneiro Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

A outra honraria entregue foi a Medalha Hermes – o deus do comércio na mitologia grega – a quatro pessoas em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à associação. A honraria criada há 35 anos, foi entregue aos agraciados por Tiago Carneiro e o diretor de Patrimônio da ACP, Alexandre Barbosa.

Os homenageados foram a chefe do Gabinete do Recife (Recentro), Ana Paula Vilaça, que foi representada pelo secretário-executivo João Paulo da Silva, e agradeceu a honraria por meio de um vídeo; e o diretor e fundador do Estúdio Sarasá, Antônio Sarasá, responsável pela restauração do prédio da ACP e do Cine São Luiz. “Para a gente, que trabalha com as emoções da arte, é muito importante receber uma homenagem como essa”, destacou Sarasá.

Outros dois homenageados foram o idealizador do Lenda Mística Produções, Cezar Ferreira, responsável pelo projeto “Chá com a Condessa”, na ACP; e o auxiliar administrativo da associação, Wagner Tenório, responsável pela manutenção geral do prédio da entidade. Depois da entrega das medalhas, houve corte do bolo de aniversário no Salão das Nações da entidade.

