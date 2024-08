Associação Comercial de Pernambuco celebra 185 anos de história

A- A+

A Associação Comercial de Pernambuco (ACP) celebra 185 anos de história com uma cerimônia especial na próxima quinta-feira (29).

O evento, que ocorrerá a partir das 19h no Palácio do Comércio, sede da ACP, localizada em frente ao Marco Zero, no centro do Recife, será marcado pela entrega de duas honrarias prestigiadas.

Como mais antiga entidade representativa do setor empresarial do estado e segunda do gênero criada no Brasil, a ACP reconhecerá as personalidades que prestaram relevantes serviços durante esses anos com a Medalha Hermes.

Já a Medalha Dom Pedro II, o mais alto grau de reconhecimento da associação, será entregue a figuras que se destacaram por seus excepcionais serviços ao Estado de Pernambuco, ao município do Recife, ao setor comercial e aos empreendedores.

Tiago Carneiro, presidente da ACP, destaca a importância deste marco.

“Comemorar 185 anos de história é reafirmar nosso compromisso com o desenvolvimento do comércio e da economia pernambucana. A ACP sempre esteve na vanguarda, apoiando empresários e impulsionando o progresso do nosso estado. Este momento é uma oportunidade de homenagear aqueles que contribuíram significativamente para essa trajetória de sucesso".

História da ACP

Fundada em 1839, a ACP tem como missão representar, defender e promover o fortalecimento do setor empresarial privado, além de apoiar projetos, programas e políticas públicas voltados para o desenvolvimento econômico e social de Pernambuco e do Brasil.

A sede da entidade, o Palácio do Comércio, foi tombada pelo Iphan em 2001 devido à sua importância histórica e ao rico acervo da memória do comércio pernambucano. O prédio está aberto para visitação pública, permitindo aos visitantes apreciar sua arquitetura e coleção histórica.

Ao longo de sua trajetória, a ACP se destacou por sua atuação firme contra medidas fiscais consideradas abusivas.

Em 1895, a entidade se opôs ao aumento de impostos sobre mercadorias exportadas, o que levou ao rompimento temporário de laços com o governo provincial.

Sob a presidência de Henrique Dias, a ACP, com o apoio do comércio local, só retomou suas atividades após a revisão e redução dos tributos pelo governo estadual, atendendo parcialmente às suas demandas.

Em 2017, a ACP intensificou a defesa dos interesses dos associados no âmbito tributário, com ações que recuperaram mais de R$ 500 milhões, reinvestidos no mercado para impulsionar a economia por meio da geração de empregos e investimentos em inovação, tecnologia e infraestrutura.

No final de 2023, a entidade lançou o Movimento Consciência Tributária, ampliando o debate e a promoção do conhecimento tributário para ressignificar a relação da sociedade com o sistema tributário brasileiro.

A ACP também contribuiu significativamente para o desenvolvimento socioeconômico de Pernambuco e do Brasil. Entre suas realizações estão a criação da Bolsa do Comércio em 1876 e da Bolsa de Mercadorias em 1936.

Na década de 1970, a ACP foi fundamental para a implementação do Porto de SUAPE e, posteriormente, do Polo Médico da Ilha do Leite.

Nos últimos anos, a entidade concentrou esforços em iniciativas voltadas à informação e à educação.

Em parceria com a Associação das Mulheres de Tracunhaém (AMUT), a ACP apoiou a inclusão no mercado de trabalho e a captação de recursos, resultando na implantação de laboratórios de inclusão digital em escolas de ensino fundamental em Nazaré da Mata.

Em colaboração com a UFPE, o município de Cabrobó e a iniciativa privada, a ACP desenvolveu um projeto para identificar áreas potenciais para investimentos em energia fotovoltaica e lançou o aplicativo "Cabrobó na Palma da Mão", que oferece aos cidadãos acesso prático a informações e serviços municipais pelo celular.

Atualmente, a ACP reúne mais de 500 associados empresariais, que se beneficiam de um amplo leque de convênios e parcerias, além de diversas outras iniciativas. Para mais informações, acesse: https://www.acpe.org.br/

