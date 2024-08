A- A+

homenagem Centro das Mulheres do Cabo recebe homenagem na Semana dos Direitos Humanos da Unicap A ação, que acontece nesta terça (27), celebra os 40 anos de atuação da instituição feminista no Grande Recife

O Centro das Mulheres do Cabo (CMC) recebe, nesta terça-feira (27), uma homenagem na Semana Dom Helder Câmara de Direitos Humanos da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap).



A ação celebra os 40 anos de atuação da instituição feminista no Grande Recife. O grupo segue firme e forte dedicado à luta e efetivação aos direitos humanos de meninas, crianças, mulheres e juventudes, sendo uma referência na difusão do feminismo popular.

Programação

Centro das Mulheres do Cabo recebe homenagem na Semana dos Direitos Humanos da Unicap. - Foto: Marcelo Ferreira/CMC

A homenagem integra a programação do evento, que segue até quinta-feira (29). O CMC será celebrado no Bloco A da instituição de ensino superior, a partir das 10h. À tarde está marcada também uma roda de diálogo com a equipe do grupo com estudantes e público da universidade.

Na ocasião, haverá a exibição do Documentário dos 40 anos do CMC e entrega de menções honrosas para sócias fundadoras e mulheres que são parceiras de trajetória da instituição feminista e antirracista.

