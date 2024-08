A- A+

POLÍCIA Estrangeiro é preso com 13,6 kg de cocaína escondidos em potes de cosméticos no Aeroporto do Recife Homem disse ter pego a droga no Equador e que ganharia entre 6 e 7 mil euros para levá-la a Portugal

Um espanhol de 25 anos foi preso no Aeroporto do Recife com 13,6 quilos de cocaína escondidos em embalagens de produtos de beleza e dentário.

Segundo a Polícia Federal (PF), o estrangeiro, que trabalha como camareiro e mora em Barcelona, na Espanha, tinha a cidade de Natal (RN) como origem e tentava embarcar, no Aeroporto do Recife, para Lisboa, em Portugal.

Em interrogatório, o homem disse que pegou a cocaína no Equador e pelo transporte receberia entre 6 e 7 mil euros (entre R$ 36,8 mil e R$ 43 mil). Ele também afirmou que usaria o dinheiro para comprar um video game de última geração.

Sem antecedentes criminais, ainda de acordo com a PF, o espanhol foi abordado no terminal aéreo durante fiscalização de rotina. A prisão aconteceu na última sexta-feira (23) e foi divulgada no final da noite de domingo (25).

A droga disfarçada nos potes de produtos estava misturada entre as roupas do homem, dentro de sua bagagem. A PF disse também que o material passou por um exame de narcoteste, que resultou positivo para cocaína.

Depois receber voz de prisão em flagrante e deixar o aeroporto, o espanhol foi levado à sede da PF, no Recife. Ele foi autuado por tráfico internacional de drogas e poderá pegar penas de 5 a 20 anos de reclusão.

"Por fim não deu maiores detalhes de quem havia lhe repassado o entorpecente e a quem entregaria", acrescentou a Polícia Federal. Além da droga também foi apreendido um aparelho celular.

O espanhol já passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida para prisão preventiva. Ele foi encaminhado ao Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife (RMR), onde está à disposição da Justiça Federal.





