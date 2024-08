Serra Talhada: quase 300 kg de cocaína são apreendidos em centro de distribuição de drogas

A- A+

Quase 300 quilos de cocaína foram apreendidos pela Polícia Civil de Pernambuco em Serra Talhada, no Sertão do Estado, nessa terça-feira (13).

Segundo a corporação, um centro de distribuição de drogas, que enviava o material para vários locais do Nordeste, funcionava na localidade.

Investigações em andamento há 10 meses apontaram que o Recife e o Vale do São Francisco eram alguns dos locais que recebiam o entorpecente.

A PCPE informou que a droga era armazenada em uma fazenda, na zona rural de Serra Talhada e estava na posse de um homem com mandado de prisão em aberto.

Os agentes tentaram cumprir o mandado, mas, com a chegada da equipe da Polícia Civil, o suspeito, portando uma pistola, fugiu pelos fundos do imóvel, conseguindo se esconder na mata.

No local, os policiais localizaram dez bolsas grandes de viagem com 270 tabletes que indicava se tratar de cocaína, além de pedra de crack, dois sacos com maconha e 35 munições calibre 9mm.

Ao todo, foram encontrados 296 kg de cocaína, 400g de crack, 1,1kg de maconha, duas balanças de precisão, 35 munições calibre 9mm uma motocicleta e um liquidificador industrial.

Toda a droga e objetos foram apreendidos. Além disso, três pessoas presentes no imóvel no momento da abordagem foram conduzidas à delegacia para interrogatório.

"Elas alegaram estar no local trabalhando na reforma da casa, negando qualquer envolvimento com o entorpecente aprendido", informou a PCPE, que segue investigando os envolvidos por meio do 12ª Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) de Petrolina, no Sertão.



